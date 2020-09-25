去中國化｜陸委會新聞室背板只剩台灣 蔡英文8字箴言成主軸

兩岸關係跌至冰點下，台灣陸委會新聞室的背板近日作出重大改版，過去含有中國大陸與台灣地圖為元素的世界地圖不見了，只留下台灣地圖外加總統蔡英文八字箴言「和平、對等、民主、對話」，背板顏色包含綠、黃和白等三色，就是不見藍色。這次亦是新聞背板第三次改版。

陸委會的新聞室依慣例每周四舉行例一次行記者會，每次由陸委會副主委兼發言人邱垂正主。台灣《蘋果新聞網》昨日（24日）發現，新聞中心背板再次更新，顏色基調依舊是綠色，但已完全看不出中國地圖。邱垂正回應記者查詢問「中國地圖」消失一事時，指着發言台上「大陸委員會」字樣表示，「我們名稱不就是『大陸委員會』」。陸委會以「和平、對等、民主、對話」作為兩岸關係戰略制導原則來設計背板，展現政府持續維護台海現狀決心，期盼將兩岸關係導向和平、繁榮道路。

據親中的中評社報道，這次改板後的背板用色，除了綠色、白色、黃色之外，完全沒有藍色，在台灣人人都知道，各政黨有其代表顏色，通常藍色傳統被視為中國國民黨，綠色代表民進黨、白色代表台北市長柯文哲的「白色力量」與台灣民眾黨，黃色代表「新黨」，這次背板用色不見藍色，也讓外界聯想到國民黨今年取消派團赴大陸參加海峽論壇，形同退出兩岸交流之意。

資料顯示，陸委會的新聞背板曾進行過兩次大改版，第一次改板在2016年民進黨執政後，當時新聞背板改成藍色為底的世界地圖，中國大陸與台灣明顯呈現，背板字為「和平兩岸、壯大台灣」，為當年蔡英文提出的兩岸訴求。第二次約在2018年，當時背板顏色改為綠色，世界地圖改以幾何型的圖案呈現，但仍可分辨出中國大陸，台灣地圖以反白方式呈現。背板字為「和平善意、以民為先」。

台灣《蘋果新聞網》／中評社

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