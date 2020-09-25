清華大學專家自評「世界一流」 國家教育部揶揄：要有清醒的認識

內地傳出由自己的專家評定，將中共總書記習近平就讀過的北京清華大學評定為「全面建成世界一流大學」，還擠走北京大學與人民大學。有網民重提被清華大學開除的知名法學家許章潤，並寫道：「僅有罪推定一項成果即立於世界之巔」。中國教育部昨回應指，中國高等教育整體實力與「世界一流」大學還有不小差距，「要有清醒的認識」。

清華大學社會學系教授郭于華都在Twitter評論：「自娛自樂，國際笑話」，令網民跟帖回應：「中國三大學府的校長都弄出過笑話。 一個不識字，一個望文生義，一個否定質疑。」「畢竟是皇上（習近平）『讀過』的大學，怎麼能，又怎麼敢不是『世界一流呢』？」

北京清華大學官網21日刊發通稿，指校方18日召開「雙一流」建設周期總結專家評議會，與會專家一致評定清華大學辦學質量、社會影響力和國際聲譽持續提升，成為「世界一流大學」。

清華大學社會系教授郭于華轉帖時，寫了「自娛自樂，國際笑話」8個字。有網民挖苦寫道：「習一流」、「老王賣瓜」、「先射箭再畫靶」，還有網民仿效中國的言論審查，留言說：「清華黨組會會議決定：清華已成為世界一流大學！——此內容因違規無法查看」。

網民批評，自己宣佈自己「建成世界一流大學」，也不怕尷尬；還有人說當一個大學必須堅持以黨為領導時，就已經註定不可能成為世界一流大學。由於習近平在福建當官時就在清大攻讀博士，網民認為：「畢竟是皇上『讀過』的大學，怎麼能，又怎麼敢不是『世界一流呢』？」

國家教育部發言人續梅昨在記者會回應相關提問時表示，經過5年的建設，相關建設學校不斷匯集優質的資源、加強內涵建設，也取得階段性的成果，但也清楚的認知到，中國國家高等教育的整體實力和世界一流大學相比，「還有不小的差距」。

她說，中國在本世紀中葉要實現到一流的大學、一流的學科，不論是從數量上還是品質上都要進入世界前列，「還有很長的路要走，還有相當多的工作要做，還有很艱鉅的任務要完成，所以對此要有清醒的認識」。

法廣之聲／Twitter

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