明天廣場｜法院打包25層下月淘寶拍賣 叫價$29億

繼明天系掌門人肖建華、安邦集團前董事長吳小暉等一批金融大鱷被抓後，上海明天廣場7至32層房產業權（不包括第23層防火層），將於10月26日早上10時至10月27日早上10時在淘寶網司法拍賣網絡平台拍賣，起拍價為其評估價25.7144億元人民幣（下同；約29億港元），保證金2億元（約2.2億港元），每口價為100萬元（約110萬港元）。房產擁有人原為上海華信國際集團有限公司等15間關聯公司合併破產清算案管理人。

被拍賣的樓層均已遭法院查封，所有樓層只會整體打包拍賣，不單獨分拆。該拍賣房產原本為246間酒店式公寓，2003年業權擁有人為「上海盛懿投資中心」，通過公開拍賣取得246間房產，房屋建築面積合計36,513.64平方米，登記房屋類型為辦公樓，房屋用途為商業用途，上海盛懿投資中心取得上述房產後，將7至32層改裝成辦公室，其中24至32層為中國華信能源有限公司和上海華信國際集團有限公司的總部。根據工商資料顯示，上海盛懿投資中心的控股股東為中國華信能源有限公司，上海華信國際集團有限公司則為中國華信能源的子公司。

目前，上海明天廣場8層部份房產被馬里蘭商務中心（上海）有限公司承租，租賃期限至2021年1月；17層供管理人團隊辦公使用；24至32層仍為中國華信能源有限公司和上海華信國際集團有限公司的辦公場所；19至22層房產現由上海華信證券有限責任公司行政清理組和甬興證券有限公司共同使用，其中19層、20層、21層整層房產及705室、706室的房產由甬興證券有限公司承租並繼續使用，租賃期限至2021年3月31日，租期屆滿後租戶有權續租，續租期限原則上不超過3個月，租賃期間產生的相關租金均由出賣方收取，與買受方無關。其餘樓層大多處於空置狀態。

上海明天廣場坐落於上海市黃浦區黃陂北路309號，佔地面積達11,296平方米，土地性質為國有建設用地使用權，土地取得方式為出讓，土地用途為綜合，土地使用期限為1995年7月5日至2045年7月4日。上海明天廣場由上海國盛集團旗下的上海明天廣場有限公司建設，2003年竣工，總建築面積129,528.52平方米，總共60層高達282米。

此次拍賣至少一人報名且出價不低於起拍價，方可成交，無人報名或出價的，該場拍賣將會流拍。根據過往報道，明天廣場早於2010年11月已傳出拍賣消息，但數度拍賣因買家資金緊張而「流拍」。2011年1月，明天廣場再宣告拍賣，出售物業為酒店式公寓面積達36513.64平方米，佔總面積四分之一，起拍價約為22.12億元（約25.1億港元），但直至同年3月還未最終敲定。

澎湃新聞

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