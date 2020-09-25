廁所自閹｜勤奮大學生傳因怕性慾強影響學業 網民：讀書讀傻了吧

「欲練神功，揮刀自宮。若不自宮，也可成功。即使自宮，未必成功 。」早已被武俠小說迷勘破的「葵花寶典」精髓，到今天還是有人看不破，躍躍欲試。網上熱傳北京工業大學（北工大）一名男生，為免因自己「性慾太強」，在學習期間經常「慾火攻心」，影響報讀研究院機會，日前竟然在校內廁所「自閹」。事件令不少網民為之震撼，有人嘲諷：「生錯了時代，在古代可以直接當公務員了」，亦有人感慨，內地學生讀書壓力日增，「這家伙苦練神功，走火入魔了！」

根據內媒報道，這名北工大三年級男生，日前躲在學校教學樓的廁所內「自宮」。由於難忍痛楚，該名男生不斷大叫，被人發現後，送往醫院。不過，亦有傳聞指他男生將陰莖及睪丸整組全部割下，當場鮮血直流。涉事廁所地板全是鮮血，校方隨即封閉，暫停使用。

報道並未有交代，這名男生最後是否已變成「公公」，只表示他被問及為何「自宮」時，僅說「性慾太強，無法學習」，為了不影響考上研究院，決定「自宮」。而北工大亦未有交代或證實事件，但有指該學生「仍有機會恢復」。

事件傳出來，震撼整個互聯網，不少媒體爭相傳載這則新聞。網民議論紛紛，同情之餘，亦難免帶半點嘲諷：「這家伙苦練神功，走火入魔了！」「欲練神功，必先自宮，真狠人」「讀書讀傻了吧」。另外，有人認為，或許該名男大生有抑鬱等精神問題，或是被一些「戒色」的討論群組洗腦，呼籲當局展開調查，並加重性教育等觀念。

更有網民張貼出2018年曾轟動一時的廣東培正學院「自宮案」照片，當年該校一名男生因被女友嘲笑陰莖太小後，一怒下竟然揮刀自宮，下身滿腿鮮血仍在校園內到處走動，被學校職員發現後報警處理。

虎撲網/ 微博

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