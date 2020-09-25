兩岸角力｜解放軍「十彈齊發」東風導彈片曝光 分析：劍指台灣

解放軍戰機已連續9天內第7次闖入台灣空域，為防範共軍在台灣東部海岸進行突襲，台灣當局昨晚在東部試射導彈，相信會包括台灣自行研製的雄風二型與三型反艦導彈。同日，中國《解放軍報》發放一段長約1分鐘的影片。畫面並未說明拍攝時間和地點，僅說地點位於東部戰區某火箭軍導彈旅，多輛載着導彈的武裝車在一處野外訓練地上聚集，影片字幕上顯示：「數十發東風11A導彈一同發射，場面十分壯觀。」

影片宣稱「數十枚東風導彈連環射」顯然有誇大之嫌，內媒今日（25日）在報道中則說，「十彈齊發」。

東部戰區官方微博本月14日也公佈多張導彈在夜間發射的照片，並發文稱「在指揮員的指揮下，官兵快速展開精準操作，數枚導彈對預定目標發起了多輪火力打擊」，但文中避談試射地點，對於試射的導彈型號也隻字不提。

●復旦大學教授指解放軍不排除「開第一槍」

上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立在《環球時報》撰文指出，中國在1960年代便提出「不首先使用核武」，之後則有其他學者陸續喊出「不開第一槍」的說法，要證明中國在使用武器的「道德感」。不過，他認為，此說法不應適用於中國的「六項核心國家利益」，還特別指出，中國的第4項核心利益就是國家統一，並妄稱「台獨勢力日益猖獗，在來自外部的干擾因素日益明顯的當下，以非和平方式實現統一的可能也必然日益增大」、「中國大陸竭力推動和平統一，但絕不放棄以非和平方式實現統一」。

沈丁立還說，非和平方式雖然不一定就是戰爭，但很可能就是戰爭，「在一場反分裂的國家統一戰爭中，大陸方面不排除開第一槍的可能」。他進一步指出，中國的憲法並未排除開第一槍的選擇，「境內外各種敵對勢力最好不要來測試中國方面的底線」。

沈丁立表示，聯合國也從來沒有禁止在任何情況下開第一槍，而是規定在有證據表明當一個國家面臨迫在眉睫的威脅面前，可以合法地先發制人；而他也批評美國，稱美國2003年對伊拉克發動的軍事行動不符合聯合國所規定的開第一槍情況，「因為那時的美國並未面臨來自伊拉克的『迫在眉睫』的威脅」。

●東風-11能避開「愛國者」防空導彈攔截

多維新聞網刊出分析文章，指稱根據解放軍所發佈的照片來看，此次試射的導彈為東風-11（DF-11）短程彈道導彈。該分析還稱，東風-11導彈射程為300公里，載彈量800公斤，因彈頭部有一對機動小翼，具有末端機動能力，不但可提高射擊目標的精準度，還能規避美國「愛國者」（PAC）防空導彈攔截。

一般認為，兩岸若有一戰，東風-11在內的多種型號導彈將會在首輪火力打擊中使用。分析還強調此次東部戰區的導彈試射，「被認為是圍繞台海局勢所進行」，劍指台灣的意味不言而喻。

台灣《蘋果新聞網》／《解放軍報》

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