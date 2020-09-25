兩岸角力｜日媒稱謝長廷「台灣駐日大使」

美日跟台灣關係日漸提升，繼駐美代表蕭美琴日前將Twitter簡介正名「台灣駐美大使」，並解釋現與美方往來的正式職銜仍是「代表」，但因駐處工作與他國使館無差，且台外交處境艱難，與美方互動頻率皆較他國複雜；大使一詞也成不少美方各界的稱呼方式。此外，駐日代表謝長廷24日赴日媒參觀，日媒以巨型屏幕打上「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷先生」迎接他，外界猜測此舉或惹怒中共。

謝長廷24日在Fb發文表示，今天到東京的台場參觀富士電視台，「他們這幾年正在拍攝下水道之父巴爾頓的影集，而我們駐日代表處也在關注巴爾頓規劃台北自來水道的議題，正好有交集」，謝長廷說，下午一進大門就看到電視牆顯示「歡迎蒞臨」字樣，並搭配巴爾頓肖像，倍感親切；謝長廷也提到，58年前台灣創立電視公司初期，日本富士電視公司有提供協助，還曾經是台視的股東，和台灣關係很深，前總統李登輝逝世，日本富士電視前會長日枝久還有來追悼現場。

謝長廷也PO出他到日本東京台場富士電視台時，對方歡迎他的電視牆，巨型屏幕寫着「熱烈歡迎台灣駐日大使謝長廷先生」，還與巴爾頓同框，另外，富士電視台也說，「謝謝各位的指導 敬祝 友誼長存」。

三立新聞

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