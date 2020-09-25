河北11.1立法｜全國第一槍禁暴飲暴食 最高罰款1萬或暫停業務

中共總書記習近平上月提出「惜食令」，禁絕浪費糧食，官媒還多次點名「大胃王吃播」重浪費食物，令「吃播」短片和賬號遭官方強迫刪除。河北省近日打出第一槍，通過《關於厲行節約、反對餐飲浪費的規定》，將於11月1日起實行。

根據《規定》，廣播、電視、網絡平台提供者，禁止製作、傳輸、傳播「假吃催吐」、量大多吃、誇張獵奇、暴飲暴食等鋪張浪費的行為。違反者，由廣播電視、文化和旅遊、網信等有關部門給予警告，責令改正；情節嚴重的，依法處以罰款，並可以責令暫停相關業務。

●婚喪嫁娶宴請從簡

《規定》也要求由機關、國有企業等幹部發揮帶頭示範作用，鼓勵個人綠色消費、綠色餐飲方式，培養節約用餐消費習慣，倡導按照就餐人數節儉點餐，實踐光盤行動。同時，公務活動嚴禁以會議、培訓等名義組織宴請或者大吃大喝。

《規定》也提出婚喪嫁娶和家庭聚餐從簡用餐，舉辦者應當按照人數合理安排餐飲，採用節儉的菜單菜式。餐飲棊經營者則要推行公筷公勺、雙筷和分餐制，提供半份菜、小份菜菜品規格，實行半份半價、小份適價的經營方式，要求推出「套餐」，合理安排宴席流程和酒席數量。自助餐廳應當提醒消費者按需、小量、多次取用食物，引導消費者合理取餐。

●部門建立投訴舉報制度

旅行社和導遊在安排團隊用餐時，提醒遊客適量取餐。推廣相應節約服務規範，逐步建立文化旅遊消費餐飲浪費行為投訴、檢查制度。縣級以上人民政府商務、文化和旅遊、市場監督管理等部門應當建立餐飲浪費行為投訴舉報制度，公佈聯繫方式，依法受理和查處有關投訴舉報，為投訴舉報人保密。

學校、幼兒園建立學校食堂餐飲節約監督檢查、獎懲、考核和責任追究制度，在學校食堂明顯位置張貼宣傳標語或者宣傳畫、擺放提示牌，提醒師生適量點餐，建立激勵機制，鼓勵引導學生參與光盤行動。

●最高罰款1萬元人民幣

根據規定，餐飲經營者未建立節約用餐提醒提示制度，未在顯著位置張貼或者擺放厲行節約、反對浪費的標識的，由商務等負有厲行節約、反對餐飲浪費職責的部門責令改正；拒不改正的，處100元人民幣（下同；約113港元）以上、500元（約567港元）以下的罰款。

餐飲經營者誘導消費者超量點餐的，或者設置最低消費的，由市場監督管理等負有厲行節約、反對餐飲浪費職責的部門責令改正；拒不改正的，處1,000元（約1,135港元）以上、1萬元（11,350港元）以下的罰款。

《河北日報》

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