菅義偉首與習近平通話未提訪日事宜 對香港議題表關注

日本首相菅義偉於當地時間晚上9時，與中國國家主席習近平首次舉行電話會談，歷時約30分鐘。雙方就包括首腦間的高層在內，關於雙邊及國際性課題緊密合作達成一致，並提及香港議題。通話結束後，菅義偉在首相官邸對媒體表示，雙方未提及習近平作為國賓訪日事宜，但他指，「日中關係的穩定對地區及國際社會而言極其重要，希望共同負起責任」。

菅義偉表示，習近平在會談中祝賀他就任首相，並說中國期盼與日本的關係能持續發展下去。他則告訴習近平，日中的安定不僅對於兩國，為了區域與國際社會着想，也是極為重要，因此希望兩國共同肩負責任。他與習近平一致同意，希望藉由包括領導人在內的高層官員交流，就日中兩國、區域及國際社會的各項議題進行密切合作。

日本政府相關人士透露，在電話會談中，關於武漢肺炎疫情對策方面目前實施的邊境口岸對策，雙方可能確認了為放寬商務相關人士的出入境將繼續進行磋商。會談中，菅義偉向習近平就尖閣諸島（中國稱釣魚台）及香港議題，以及東海局勢表達關切。

而在中日首腦舉行電話會談之前，許多主流媒體報道焦點在於日本是否邀請習近平訪日。但菅義偉說，雙方在電話裏並沒特別針對習近平訪日一事進行交談。

日本政府去年有意邀請習近平於今年4月以國賓身份到日本進行國是訪問，但因武漢肺炎疫情擴大而延期。今天日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信在記者會上說：「目前並非磋商具體行程的階段。」加藤說，日中之間有多項懸而未決的事，這是事實，但希望善用領導人會談等高層對話的機會，一一解決這些事情，日本將強烈要求中國以積極應對的態度去處理。

保守團結之會的代表召集人赤池誠章等人今天到首相官邸親手將一份決議文遞交給副官房長官岡田直樹。決議文載明「中國是日本安全保障上的威脅。」並指出，武漢肺炎疫情蔓延全球，中國應負起責任。基於上述理由，日本政府應正式取消邀請習近平以國賓身份訪日。

日本共同社引述日本政府相關人士稱，此次電話會談由日方提議，中方同意舉行。這是2018年5月以來日中首腦首次舉行電話磋商。美國特朗普政府和中國的對立激化，中國也可能有意彰顯與日本的友好關係。另有分析人士指出，此次通話可以看出菅義偉任期內對中日關係的走向與基調。菅義偉上周三（16日）上任後，已先後跟美國總統特朗普、韓國總統文在寅通電話。

共同社／BBC

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