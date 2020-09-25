美國國務卿蓬佩奧警告，中國透過「姊妹城市協議」，試圖影響美國地方政府，要求地方政要和中國外交人員接觸時保持警惕。

點名兩中美聯誼會

蓬佩奧22日在威斯康辛州議會發表演說，提醒美國地方政要，若有任何中國外交人員接觸他們，要格外警惕，因為這可能是北京的「宣傳和間諜活動」：「當中國外交人員接近你，出發點可能並非友誼與合作。」他向全美州議員呼籲：「若疫情旅遊限制解除後，有人邀請你去中國，你該問問旅費是由誰支付，以及該人士是否直接或間接與中共有關。」

他指出，中國國家主席習近平上月24日在專家座談會上提到，凡是願意和中國合作的國家、地區和企業，包括美國的州分、地方和企業，中方也要積極開展合作，反映習深明地方包圍中央的策略，明白到美國聯邦政府正在抵抗中共，認為地方領袖或是薄弱環節，中方可多加利用以便突圍而出：「對習近平來說，當他使用『合作』與『開放』這兩個字眼，指的是他希望創造有利中共的安排。」他促請，州議會無視中共威脅，鼓勵市長及企業人士與世界各地來往，以及確保在美國就學、支持民主的中國、香港及台灣學生，不被騷擾。

蓬佩奧指出，美國國務院正審視美中人民友好協會與中國和平統一促進會的活動，懷疑他們試圖在美國校園及政商界施加影響。他說，該兩個組織均與中共統戰部有關。路透社/美國之音