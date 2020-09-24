草菅人命｜山東惡女開Land Rover三撞途人 叫囂：撞死賠得起

「我有200萬車險（車保），撞死賠得起！」內地「財大氣粗」的人多的是，山東省臨沂市日前就有一名女子開着一輛Land Rover，貼近行人路駛過，卻不知為何無故3次撞向一名與她互不相識的女途人，還豪言自己不怕撞死人，因為有車保「賠得起」。

內媒報道，事發於本月18日下午，一名汲姓女子與同事在一處店家門口外聊天，突然有一輛Land Rover疑似想在前面的泊位停泊，卻不知何故衝向他們。汲女退了一步閃避，但是Land Rover上的女司機並未停止，倒車後再加速，接連兩度撞向汲女兩人。其間，汲女同事一度用手推着該輛Land Rover的車頭，以圖阻止它繼續撞向前，但汲女身體右側及小腿仍被擦傷。

當該輛Land Rover停下來後，汲女急步上前質問車上女司機，為何故意衝撞他們。怎料對方態度異常惡劣，不但拒絕道歉，還出言恐嚇汲女及其同事，表示要撞死兩人，之後又說：「我有200萬車險，撞死賠得起！」

汲女強調，自己與該名女司機素昧平生，並不相識。當地警方則指，涉事女司機姓周，因涉嫌尋釁滋事，已被行政拘留。至於周女為何連續3次駕車撞向汲女，警方則未有透露，只表示有關事故的詳細調查結果尚待公佈。

內地保險業者表示，如果是涉事司機是故意製造交通事故，即使購買了巨額車保，保險公司也有權不作賠償。

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