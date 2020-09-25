12港人送中｜至少5家屬委託律師遭司法局約談逼退 律師拒妥協：堅持多一會得一會

12名港人上月底疑涉偷渡往台灣時被廣東海警截獲，一直拘留在深圳鹽田看守所。其中，報稱無業的20歲男子張銘裕，其家屬委託的律師，今日第二度到鹽田看守所要求探望張，結果與之前所有家屬委託的律師一樣遭拒，還被告知當事人已委託了兩名律師。律師要求向張銘裕本人確認，但職員表示兩名律師均是由當事人本人委託，「不是指定的」。

另有消息指，過去兩日再有至少五名家屬委託的律師被司法局或國保約談，當局均一致要求他們退出案件，包括兩名今天和昨天前往鹽田看守所的律師，在尋求會見當事人不果後都立即遭約談。

據了解，有新接手案件的律師，連委託書都未收到，就已接到司法局的電話，懷疑是在香港辦理公證時洩露了身份，令當局有機會在律師辦妥手續前便將他們截下，就連到鹽田尋求會見當事人的機會都沒有。按照一般程序，在香港辦理公證文件，要經中國法律服務有限公司審核及加章轉遞。

有指，當局由一開始只要求律師備案，到作出勸喻，再到現在強硬要求他們退出案件，有律師已多次被約談。不過，有多名受壓的律師堅拒退出案件，並表示一日有律師守着這個位置，當局一日都會如坐針氈，他們能堅持一會兒是一會兒。

《蘋果》記者

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