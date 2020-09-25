兩岸疫情速遞丨內地增8宗確診 青島裝卸工染疫 51份急凍海鮮與環境樣本呈陽性

疫情最新情況：內地昨日新增8宗確診病例，均為境外輸入個案（上海4宗、廣東2宗、北京1宗、四川1宗）；新增1宗來自上海的境外輸入疑似個案，無新增死亡個案。

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●青島急凍產品與環境樣本驗出病毒

青島衞健委報告昨日新增2宗無症狀感染，均於青島港大港公司「應檢盡檢」人員進行定期例行檢測時發現，2人均為裝卸工人，處理來自境外進口的急凍海鮮。至今，已追查147名密切接觸者，以及228名密切接觸者的密切接觸者，全部實行集中隔離觀察，DNA檢測結果全部為陰性；一般接觸者及社區排查4,341人，DNA檢測結果全部為陰性；共採集涉及冷鏈產品和環境樣本1,440份，共驗出51份陽性樣本。

●宜賓2名密切接觸車坐動車

四川宜賓市疾病預防控制中心昨日發出公告，指22日德陽市新增境外輸入感染者王X的密切接觸者江XX、黃X，分別於9月21日和23日到達宜賓，已第一時間集中隔離DNA檢測，結果均為陰性。

按照《新型冠狀病毒肺炎防控技術方案（第七版）》，要求9月21日早上10時50分乘坐成都南—宜賓西C6665次動車1號車廂；9月23日下午5時25分乘坐成都東—宜賓西G2825次動車4號車廂的乘客，及時佩戴口罩，暫不外出參加聚集活動，第一時間向所在地村（社區）或疾控中心聯絡。

國家衞健委網站／澎湃新聞網

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