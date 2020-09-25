中國商務部向美國入口聚氯乙烯 展開反傾銷調查

中國商務部今（25日）發出公告，決定即日起對原產於美國的進口聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride, PVC）進行反傾銷調查。

據悉，今次調查通常應在2021年9月25日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年3月25日。

商務部於8月18日接獲新疆中泰化學股份有限公司、新疆天業（集團）有限公司、陝西北元化工集團股份有限公司、天津大沽化工股份有限公司，以及宜賓天原集團股份有限公司，代表國內聚氯乙烯產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口聚氯乙烯進行反傾銷調查。根據審查結果，商務部作出有關決定。

多年來，中國PVC進口一直以來以加工和進料加工為主，進口來源地集中在美國、南韓、台灣和日本。從2009年開始，PVC進口量呈現下跌趨勢。2014至2015年度由於中國PVC市場貨源供應充裕，供大於求嚴重，價格逐步下跌，國外貨源價格缺乏優勢，加之開始實施反傾銷政策，所以進口量一直處於低位。2018年中國進口減少，主要是由於台灣、日本和南韓等貨源大量流向印度市場，流向中國市場的量略有減少。截至2019年第三季度，中國PVC累計進口65.37萬噸，低於去年同期水平。

「聚氯乙烯」是氯乙烯經加成聚合反應得到的的高分子材料，硬性形式聚氯乙烯材料可用於水管、門和窗，窗戶的隔熱效果是鋁窗的3倍；也可用於製作膠樽，其他非食品的包裝，以及銀行卡或會員卡等。聚氯乙烯材料也可以製成柔軟的製成品，通過加入塑化劑，用於製造軟膠管，電纜絕緣體，仿皮革，軟標牌，充氣產品等產品。

《環球時報》

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