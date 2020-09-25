中美貿易戰再起波瀾。美國電動車製造商Tesla入稟法庭，控告美國政府及美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，指華府對部份從中國進口的汽車零件徵收關稅的做法「不合法」，要求法庭宣佈關稅令無效及退回已繳交的稅款連利息。

Tesla要求賠償

Tesla周三入稟美國國際貿易法庭，批評美國貿易代表向包括特斯拉汽車零件等中國入口貨徵收25%關稅，是「任意、反覆無常和濫用酌情權」，沒有提供有意義機會讓受影響機構發表意見、在作出決定時沒有考慮相關因素、以及沒有在事實與決定間作出理性連繫。Tesla要求法庭宣佈關稅令無效及退回已繳交的稅款連利息。Tesla的訴訟針對2018年生效的第三關稅清單和2019年生效的第四關稅清單，分別向2,000億美元（1.6萬億港元）和1,200億美元（9,300億港元）的中國進口商品徵收25%和7.5%關稅。兩份清單涵蓋數以百計中國商品，由原材料以及電子零件。

此外，平治、富豪以及福特等汽車廠亦就美國對中國貨品加徵關稅狀告美國政府。平治的入稟狀指，美國政府「發動空前、無節制也無限制的貿易戰，衝擊來自中國價值5,000億美元（3.9萬億港元）的進口貨物」，指出美國法律並未授權美國政府從事不論時間長久、不論採取何種手段的大規模貿易戰爭。

CNBC/法新社