港版國安法｜台新聞組織促接納港傳播文化界人士 冀蔡政府有具體作為

香港自6月30日正式實施「港版國安法」後，新聞自由日益緊縮。台灣新聞記者協會等組織今日舉行「台灣記者撐香港－台灣如何幫助國安法陰影下的香港」座談會，呼籲政府積極吸引國際媒體將香港辦公室遷到台灣，並廣開大門，接納香港傳播、文化界人士，延續香港的出版自由，同時藉助香港人才發展影視業，讓香港對大陸研究的能量在台灣生根。國家人權委員會委員、監察委員紀惠容及葉大華也到場聲援。

香港近年爆發「反送中」示威運動，引發港警大規模鎮壓，北京於今年6月底推動實施《香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱「港版國安法」），並進一步限縮新聞自由，引發全球關注，包括台灣新聞記者協會、台灣媒體教育觀察基金會、卓越新聞獎基金會及媒體改造學社與無國界記者組織，今舉行座談會倡議支持香港新聞自由。

台灣媒體觀察教育基金會董事洪貞玲說，對台灣更重要的是守住民主跟自由，從這段期間公視、國際影音頻道等爭議議題放在香港議題上來看，台灣要守住民主需要有一個很健全的媒體環境，包括資源足夠、監督政府、確保新聞品質與傳達台灣觀點的平台，很可惜看不出民進黨政府有何具體傳播政策。台灣新聞記者協會會長鄭超文也說，對於「撐香港」，希望蔡英文政府有具體作為，不是只有口號。

RSF無國界記者組織東亞辦事處執行長艾偉昂說，大陸政府是新聞自由的頭號敵人，新聞自由指數全球倒數第四，至少拘禁了118名記者，香港也不在是媒體人的安全避風港。他呼籲，台灣政府應採取大膽的下一步，對於過去在中國或香港駐點的記者提供庇護與幫助。

民運人士、RSF無國界記者組織榮譽董事吾爾開希說，1989年民運時，走在學生後面的就是記者，追求言論自由和新聞自由都是走在一起的，也是專制者所害怕的；只要有言論自由，民主政治就會同時出現，中國共產黨通過「港版國安法」、對香港實施一國一制時，第一步要收回的就是新聞自由。

他說，台灣在防疫過程取得進步，也讓台灣國際地位有所提升，從過去被世界孤立、排除的角色，變成今天受到世界尊重，但也因此要承擔更多責任。而台灣政府要承擔的是，在世界範圍內成為民主自由的領袖角色，這樣做對台灣的安全也有幫助。

香港記者協會主席楊健興也透過預錄影片參與座談。楊說，雖然「港版國安法」生效到現在，壹傳媒創辦人黎智英與香港《蘋果日報》辦公樓被搜查，但他們被指違反「港版國安法」涉及在海外的活動，和香港《蘋果日報》報道的內容無關，嚴格來說，至今尚未有媒體因報道內容被指觸犯「港版國安法」，但沒有人因此感到放心，國安部門有很大的空間引用法例針對媒體報道。在一國原則之下，香港新聞自由面臨過去幾十年來最大的危機，也是最考驗信念和能耐的時候，「我們明白不能退，退縮便輸了」。

今座談會有邀請陸委會、文化部參加，但陸委會以「立院院會總質詢中」未派員與會。到場參加的文化部文化交流司代理司長紀東陽說，事實上已有一些抵台港人獲得協助的案例，但有些事情不能說，除了個人資料問題外，也涉及人身安全問題，亦會怕對有需求的人提供不到幫助。紀舉例，如港人到台灣尋職就業的人數，比起反送中前成長了30%以上，影視聽產業相關申請赴台工作件數也比去年同期增加1.5倍，顯見反送中之後，港人的需求有增加。但至於具體數字，紀說不便透露，但政府會在行政作為上從寬從速。

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