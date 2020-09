中國取消簽證禁入境 2澳洲學者稱風險高無意赴華旅遊

澳洲公共倫理學者漢密爾頓(Clive Hamilton),以及澳洲戰略政策研究所研究員(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)周安瀾(Alex Joske)日前被中國政府禁止入境。兩人指禁令是中國政府的報復行徑,又指多年前已因考慮到個人風險,已無意到中國旅遊。

《環球時報》昨報道,中國已禁止這兩名澳洲的中國專家入境。中國外交部發言人汪文斌隨後在當天的例行記者會上證實事件,並指中國「堅決反對任何打著學術幌子傳播虛假信息、蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全等行為」。分析認為,中國是為報復澳洲日前以國家安全為由,取消了上海華東師範大學澳洲研究中心學者陳弘,和北京外國語大學澳洲研究中心學者李建軍的簽證。

漢密爾頓是澳洲查爾斯特大學(Charles Sturt University)的學者,2018年曾出版《無聲的入侵:中國因素在澳洲》(Silent Invasion: China’s Influence in Australia)一書,闡述中共在澳洲的滲透行為。

今年他再推出合著新書「隱藏的操盤手:揭《隱藏的操盤手:揭露中國共產黨如何重整世界》(Hidden Hand: Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World),揭露中國在全球透過「一帶一路」達到「控制話語權」的目標。

當漢密爾頓得悉自己被禁入境中國後,在Twitter留言揶揄:「我的旅行計劃沒了。」(There goes my travel plans.)路透社則引述漢密爾頓表示,即使自己近年來在北京的黑名單上,但仍對這一禁令感到意外。他指禁令是中國政府對澳洲的「報復」,而自己在2至3年前就認為到中國旅行的風險太高。漢密爾頓表示,「只有中國停止干預澳洲政治,和停止霸凌澳洲」,中澳關係才可能改善,「我期待這天儘快到來」。

周安瀾是澳洲戰略政策研究所研究員,之前曾發表過中國大學和解放軍聯繫的相關研究。他昨在Twitter發出聲明表示,禁令是中共又一次懲罰那些揭露他們活動的人,並指自己的研究從未被中國政府認真地反駁過,強調日後仍會繼續相關研究。

他又指,即使自己在中國長大並希望在適當的時間回去,但他多年前就意識到,中國政府的作為讓他赴中旅行的風險過高,他也很多年沒申請過中國簽證了。

Twitter/路透社/中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!