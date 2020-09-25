中國取消簽證禁入境 2澳洲學者稱風險高無意赴華旅遊

澳洲公共倫理學者漢密爾頓（Clive Hamilton），以及澳洲戰略政策研究所研究員（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）周安瀾（Alex Joske）日前被中國政府禁止入境。兩人指禁令是中國政府的報復行徑，又指多年前已因考慮到個人風險，已無意到中國旅遊。

《環球時報》昨報道，中國已禁止這兩名澳洲的中國專家入境。中國外交部發言人汪文斌隨後在當天的例行記者會上證實事件，並指中國「堅決反對任何打著學術幌子傳播虛假信息、蓄意抹黑攻擊中國和危害中國國家安全等行為」。分析認為，中國是為報復澳洲日前以國家安全為由，取消了上海華東師範大學澳洲研究中心學者陳弘，和北京外國語大學澳洲研究中心學者李建軍的簽證。

漢密爾頓是澳洲查爾斯特大學（Charles Sturt University）的學者，2018年曾出版《無聲的入侵：中國因素在澳洲》（Silent Invasion: China’s Influence in Australia）一書，闡述中共在澳洲的滲透行為。

今年他再推出合著新書「隱藏的操盤手：揭《隱藏的操盤手：揭露中國共產黨如何重整世界》（Hidden Hand: Exposing How The Chinese Communist Party Is Reshaping The World），揭露中國在全球透過「一帶一路」達到「控制話語權」的目標。

當漢密爾頓得悉自己被禁入境中國後，在Twitter留言揶揄：「我的旅行計劃沒了。」（There goes my travel plans.）路透社則引述漢密爾頓表示，即使自己近年來在北京的黑名單上，但仍對這一禁令感到意外。他指禁令是中國政府對澳洲的「報復」，而自己在2至3年前就認為到中國旅行的風險太高。漢密爾頓表示，「只有中國停止干預澳洲政治，和停止霸凌澳洲」，中澳關係才可能改善，「我期待這天儘快到來」。

周安瀾是澳洲戰略政策研究所研究員，之前曾發表過中國大學和解放軍聯繫的相關研究。他昨在Twitter發出聲明表示，禁令是中共又一次懲罰那些揭露他們活動的人，並指自己的研究從未被中國政府認真地反駁過，強調日後仍會繼續相關研究。

他又指，即使自己在中國長大並希望在適當的時間回去，但他多年前就意識到，中國政府的作為讓他赴中旅行的風險過高，他也很多年沒申請過中國簽證了。

Twitter／路透社／中央社

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