美圍獵WeChat脫離預期 內媒吹噓：以彼之矛攻彼之盾 終可打敗侵侵

美國總統特朗普對WeChat的禁令，出現戲劇性發展，近日遭到多方反對。《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」撰文，企圖拆解何以美國「圍獵」WeChat的圖謀會一波三折，脫離預期，結論或多或小反映了北京一向對付美國的想法-- 有關禁令將損害美國大企業的切身利益，而WeChat成功讓騰訊生態國際化，並依靠用戶、善用規則，「以彼之矛攻彼之盾」，終可擊敗特朗普的禁令。

文章認為，美國對WeChat的禁令損害美國大企業的切身利益，並引述有關報道指，特朗普8月6日頒佈有關禁令後，首先站出來反對的就是美國企業。文章強調，沒有任何一間在華開展業務的公司，能夠忽略微信對中國消費者的重要性，而它們的業務也不可避免地要應用到微信，若然蘋果應用商店全面下架微信，悲觀估計，iPhone出貨量會衰退25至30%，「試想，真要蘋果和微信二選一，中國用戶會選哪一個？」

文章又指，WeChat是騰訊生態國際化上的一環，許多美國小企業，尤其是亞洲餐館，將WeChat作為訂餐工具，WeChat比美國食品外賣平台Seamless等更為重要。事實上，從美國企業、美國華人，到擁有華人朋友和中國有生意往來的普通美國人，WeChat都是他們難以割捨的社交平台。而騰訊走上國際化路徑，讓包括國際合作夥伴在內的生態參與者都能平等地聯繫消費者、賺錢，平台本身也已成為國際化重要一環，「雖然WeChat在美國的用戶量不算多，但WeChat和騰訊構建的龐大又深入的生態，讓美國不可能不計後果地直接封禁。可以說，美國政府想『啃下這塊骨頭』，又不想付出任何代價，根本不可能。」

另外，文章提出，WeChat禁令之所以破功，是因為騰訊依靠用戶、善用規則，「以彼之矛攻彼之盾」。文章認為，這次特朗普的WeChat禁令未能如期實施，是因為一個由華人律師牽頭發起的美國WeChat用戶聯合會，向美國三藩市聯邦法院起訴特朗普，稱封禁WeChat的行政令違背了美國關於言論自由的憲法規定。

至於騰訊則以退為進，強調將繼續與美國政府磋商，並再次強調WeChat遵守當地法律法規，以及符合全球最嚴格的隱私標準。文章認為，這種理性的回應，與美國政府難看的吃相形成了鮮明對比。

文章在最後指出，「以彼之矛、攻彼之盾」，不失為一個對付美國的智慧之舉，「隨意踐踏國際規則的美國，當其所作所為違反了美國的法律法規，也要遭到反噬」。

長安街知事

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