內地教科書指耶穌掟死淫婦 神學教授：篡改《聖經》錯到離晒譜

內地打壓、踐踏基督教，已上升至公然篡改《聖經》的地步？由中國官方教育部門審定的職業教育學校教科書，在課文中引用《新約聖經》約翰福音第八章中耶穌赦免淫婦的故事，卻把整個故事扭曲成耶穌用石頭掟死淫婦，事件引起內地及香港不少教徒強烈不滿。專門專研究內地宗教的香港中文大學崇基神學院教授邢福增對《蘋果》表示，內地對涉及有關宗教內容的書籍審查一向十分嚴格，以避免引發教徒集體反彈，但該教科書將《聖經》故事改到「錯得離晒譜」，不排除或是與作者及出版社編輯的素質有問題，事件或反映內地教育出版界良莠不齊，但未必與近日中共加強打壓宗教有直接關係。有指，該書已被出版社下架。

涉事的教科書《職業道德與法律》，由潘中梅、李剛、胥寶宇主編，2018年經中國官方教育部門編輯審核委員會審定。書中引用了《新約聖經》約翰福音第八章中的故事，卻篡改了故事中的情節，並且與故事原意完全相反。

聖經的原文是：「耶穌就直起腰來，對他們說，你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打他。……他們聽見這話，就從老到少一個一個都出去了；只剩下耶穌一人，還有那婦人仍然站在當中。耶穌就直起腰來，對她說：婦人，那些人在哪裏呢？沒有人定你的罪麼？她說：主啊，沒有。耶穌說：我也不定你的罪；去吧；從此不要再犯罪了！」

該教科書卻將這段經文篡改為：「耶穌曾對群情激憤要打死一個犯了罪的婦女的眾人說：『你們誰要是自己沒有犯罪過錯，就上前來打死他。』聽了這話，大家都不再向前了。當眾人都退去時，耶穌拿起石頭打死了這個婦女，並說道：『我也同樣是個罪人。但如果法律只能由毫無瑕疵的人執行的話，法律就只會死亡。』」還到：「通過這個小故事，你是怎樣看待法律的？」

致力推動中國宗教自由與法治的美國「對華援助協會」（China Aid Association）批評，這是明顯是惡意扭曲《聖經》，與《約翰福音》第八章的陳述完全不符，並對耶穌的形象構成嚴重的歪曲和褻瀆。「在聖經故事中，耶穌是救了這個女人的生命，而不是自己動手打死了這個婦女。耶穌從來沒有宣稱自己是有罪的，但這本教科書杜撰造假，說我『也同樣是個罪人』。」

天主教媒體「天亞社」則報道，內地有教友將該書這一頁內容上載到自己的微信公眾號，並指出該書雖然沒有大規模被使用，但依然在內地一些中等專業學校中成為教材，形容這是對教會的一種侮辱。

該名教友強調：「我要曝出來，就是想讓大家知道，中共一直都想試圖篡改教會歷史，污衊我們教會，借此讓人們憎惡我們教會。我們基督徒一定要抵制中共的這種行為。」不過，該公眾號顯示，有關內容現已被發佈者刪除。

香港中文大學崇基神學院教授邢福增表示，從該書如此篡改《聖經》故事一事來看，可見作者的編輯工作毫不認真，甚至質素奇差，完全不可以接受。他指，內地對涉及宗教內容的書籍把關十分嚴格，必須先送宗教局審查。出版社都擔心一旦引用錯誤，會激起信徒的反感，引起涉及宗教的抗議示威活動，就會被中共當局追究責任。事實上，內地過去就曾發生過因錯引伊斯蘭教教義或醜化有關習俗，而引起穆斯林不滿的社會事件。

至於像今次肆意篡改《聖經》故事的例子，邢福增則表示，過去並不多見。他指，除宗教性質等較為敏感的書籍外，內地一般書籍的審查其實相對比較寬鬆，在文中偶然引用一些宗教故事，也不足為奇。他推測，今次事件應是該書作者及出版社編輯的問題，並沒有對課文中的內容作出認真的編審所致，未必與內地近日加強打壓宗教直接有關。

根據該書的內容簡介，《職業道德與法律》是力求貫徹中共十八大精神和《國家中長期教育改革和發展規劃綱要（2010-2020年）》等黨精神而編寫，內容包括習禮儀，講文明；知榮辱，有道德；弘揚法治精神，當好國家公民；自覺依法律己，避免違法犯罪；依法從事民事經濟活動，維護公平正義。最諷刺的是，該書被踢爆在課文中造假，根本就是違法職業的道德和倫理。

不過，有內地自媒體表示，自內地教徒作出強烈反應後，涉事出版社網站已將該書撤下，在淘寶、孔夫子二手書網站、當當網等平台亦已下架，絕大部份學校圖書館已沒有收藏該書，但仍有部份學校使用該書作教科書。

《蘋果》記者

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