李克強視察上海漏網畫面熱傳 被指與習總爭做親民騷

中國政治波譎雲詭，國家主席習近平與國務院總理李克強一直被指「面和心不和」，甚至暗中較勁。台灣中央社一篇發自北京的報道就指，李克強日前到上海視察，當面要求銀行讓中小企業存活下來，以及在步行街受到民眾歡迎的畫面，近日在網上瘋傳，有網民還刻意拿來與習近平早前在湖南鄉間考察時的畫面相比較，直指李克強的親民形象佔上風。事件讓所謂「習李鬥」，在內地炒得更為熾熱。

根據新華社與央視等官媒報道，李克強本月21至22日到上海考察，被定調為「推進改革開放，促進創新發展，進一步穩就業鞏固經濟恢復性增長基礎」。但相較於官媒報道，內地網上卻有一些李克強視察的漏網鏡頭流傳出來，如李克強22日到位於浦東的交通銀行總行視察，他即將離去時與一群守候在大廳、從事普惠金融（小微企業、個人貸款）業務的員工對話，其中有員工想與李克強握手，但即時被兩名安全人員強力推開。

李克強在員工要求下停留，並勉勵員工做好普惠金融，讓中小企業「存下來、活起來，發展有廣闊前景」。

另外還有李克強21日視察人潮眾多的上海市南京路步行街，沿途民眾爭相目睹，距離頗為接近，也有人想與他握手，但同樣被安全人員強力推開。視察途中，李克強還用了20元人民幣向其中一個店家買了兩包大白兔奶糖。中國政府網播出這個畫後，有網民評論稱：「國貨最強代言」、「最強直播帶貨」、「大白兔奶糖又要火了」。

有網民更將習近平較早前在湖南鄉間考察時，站在人群中發表講話的畫面，刻意拿來跟李克強有關畫面相對照。有評論認為，在習近平在權勢上雖有絕對優勢，但李克強的親民形象卻佔上風。

有關「習李鬥」傳聞在過去數年間不絕於耳，即使在今年初武漢肺炎大爆發期間，作為中央抗疫工作領導小組小組的李克強，仍被外界指權力遭架空，根本無角色可言。

今年5月尾全國「兩會」的總理記者會上，李克強公開指中國還有6億人的月入不到1,000元人民幣，並公開鼓吹「地攤經濟」。外界當時直指，李克強公然戳破習近平實現小康的「美夢」。事後，中共官媒多次解釋千元收入說，習近平人馬、北京市委書記蔡奇治下的北京市政府，更表態繼續取締擺地攤，均被解讀為「習李不同調」。

在全國「兩會」過後，李克強7、8月間先後前往貴州、重慶視察。李克強在貴州直指沿途見到許多「閒置廠房」，以及在山村視察時鞋子滿是泥濘的畫面，事後均在網上廣為流傳。然而，習近平8月在安徽視察洪災災區時，鞋子離奇地乾淨，有關畫面也曾被網民熱烈討論。

中央社

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