「遙控偷糧」逾400噸 涉款$113萬26人落網

正值傳出糧食危機之際，內地公佈一宗涉糧400多噸的詐騙案。數名不法之徒招來逾20名糧販和運糧司機，藉由遙控器「偷走」中央儲備糧寧鄉直屬庫有限公司（下稱「寧鄉直屬糧庫」）儲備糧，涉案金額近百萬元人民幣（下同，約113萬港元）。案件經由湖南省寧鄉市檢察院提起公訴，近日，主犯張X亮、王X安被法院以詐騙罪，分別判囚10年零3個月、10年零1個月，各併處罰金3萬元（約3.4萬港元），其餘24名被告也都受到相應處罰。

去年8月，寧鄉直屬糧庫在對當季收購的早稻進行歸倉平整測量時，驚揭400多噸糧食不翼而飛。經技術人員全方位檢查糧倉內的電子設備，發現糧倉計量室的稱重計量儀電路板，被人加裝了小塊電路板及天線，可經遙控器指揮，改變稱重計量儀的數字。工作人員當即報警，8月22日，寧鄉市公安局立案偵查。不久，王X安等7人主動投案。數月內，包括干擾器安裝人員、糧販、運糧司機等26名疑犯落網。

疑犯張X亮與疑犯王X安、何X平（在逃）同為湖南益陽人，文化程度均不高，以務工為生。張供稱，去年7月中，何介紹了陸X清（在逃）、王X安給他認識。4人一拍即合，當即前往寧鄉，陸x清向眾人描述「發財藍圖」，指他能在寧鄉直屬糧庫的地磅上安裝一個裝置，虛增糧食重量，「多騙糧庫的錢」。

7月15日凌晨1點多，張、陸、何3人戴上帽子和口罩，偷偷潛入糧倉計量室，先用帽子遮擋攝錄鏡頭，再用工具打開主機盒安裝干擾器。翌日一早，為掩人耳目，他們決定以在寧鄉直屬糧庫有熟人可增加稱重的說法，各自邀集相熟的糧販向該糧倉出售糧食，由糧販組織運糧司機將稻米送至該糧倉，並要求將運糧車輛蒙上油布。當有運糧車上地磅稱重時，張、王、陸輪流在計量室窗口操控藏在褲袋裏的遙控器，使每車糧食的重量虛增5噸左右，待運糧車下地磅時，再使讀數歸零。

從7月16日至22日，張X亮等人共計詐騙寧鄉直屬糧庫糧款81車次，每車次虛增糧食重量約5噸，共計騙取糧款約97.2萬元（約110萬港元）。其中，張X亮從中獲利14萬多元（約15.9萬港元），王X安非法獲利7萬多元。

同年11月，王X安、張X亮等人陸續被批捕。寧鄉市檢察院承辦檢察官形容，這是一場精心設計的、針對國家財產實行的詐騙。

《檢察日報》

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