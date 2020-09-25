中國美術學院｜女生被性侵因「愛打扮」？ 安全知識手冊嚇窒新生

中國美術學院近日派給新生的《新生安全知識手冊》，竟然在「性侵產生的因素」篇章中，羅列女生自身的原因引人犯罪，當中包括：「自我防範意識差」、「注重打扮，一味追求物質享受」等等，引發網民爭議：「長得漂亮也算毛病？」「哪裏都是性侵易發點，這甚麼學校啊？」

網民「我是落生」昨日在微博發帖指，中國美術學院的新生安全知識手冊上「性侵產生的因素」的條目裏，羅列了7條女生自身的因素，然後就是易發生侵害的時間和地點，完全沒有提到性侵者。

這7條女生自身因素分別是：1. 注重打扮，一味追求物質享受；2. 長相漂亮，處事輕浮；3. 膽小懦弱，無力自衞；4. 懷有隱私，讓人抓住把柄；5. 少與外界交往，孤立無援；6. 意志薄弱，難拒誘惑；7. 自我防範意識差。

該條目還列舉了容易發生性侵害的時間和季節：夜晚和夏季；易發生性侵害的地點：校內禮堂、教室、實驗室、宿舍等這類公共場所。

有網民追查這本新生手冊內容的出處來自《大學生安全知識讀本》，而《大學生安全知識讀本》是由浙江省高等教育學會高校保衞工作分會組織編寫，由浙江科學技術出版社於2007年8月出版，也就是13年前。

值得一提的是，在「性侵害產生的因素」中提到性侵害的預防和應對舉措，該手冊提出建議：假期盡量不獨自一人留在寢室；夜間走大路；學會必要的近身搏鬥；學會留痕迹取證；學會識別不法分子的體貌特徵，以及拒絕「私了」等等。

中國美術學院工作人員表示，校方正與負責此事的部門核實，具體情況還在等待通知；而中國美術學院的官方微博，目前已關閉評論。

浙江省高等教育學會高校保衞分會秘書長、中國計量大學保衞處處長楊嘯銘回應：「針對中國美院《新生安全知識手冊》引用我們分會編寫的《大學生安全知識讀本》部份內容引發爭議，我們審核發現一些表述確實不夠嚴謹，明年修訂時會修改。」

他指出，出版讀本的出發點是想提醒女生遇到上述因素可能成為不法分子的侵害對象，希望多加留意，並不是將責任歸咎受害者，《讀本》還介紹了傷害預防方式、後續應對措施等內容，意在普及安全知識，提高學生、特別是女生的安全意識和防範能力，需要綜合起來看。

楊嘯銘重申，分會組織編寫《大學生安全知識讀本》已有10多年，由浙江各高校保衞處合作編寫並修訂更新，如近年大學生遇到電訊網絡詐騙較多，就增加了相應內容。

觀察者網

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