APEC峯會｜蔡英文爭取參加會議 華外交部斥台灣借機「搞突破」

受武漢肺炎影響，今年在馬來西亞舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峯會，將以視像形式進行，有媒體報道台灣政府將爭取由總統蔡英文參與APEC領導人非正式會議。中國外交部發言人汪文斌今（25日）回應指，中國台北在一個中國原則下以地區經濟身份參與亞太經合組織，台灣當局企圖借機「做文章」、「搞突破」完全是徒勞。

汪文斌續指，無論亞太經合組織領導人非正式會議以何種方式舉行，中國台北派代表參與必須符合亞太經合組織相關諒解備忘錄和慣例，這是中國台北參與亞太經合組織的重要政治前提。他說：「在這個問題上，我們的立場十分明確、堅定，任何方面都不要抱有幻想。」

台灣外交部早前則表明，總統府會在適時公佈，並將持續協調相關部門，妥善辦理今年APEC經濟領袖會議的各項與會事宜。

有知情人士向台灣《蘋果新聞網》表示，台灣是APEC正式「經濟體」（會員）之一；礙於中共壓力，台方參與名稱是「Chinese Taipei」（中華台北），歷年來台灣總統無法親自與會，只能以「領袖代表」名義參與領袖峯會。即使改以視訊方式進行，若蔡英文欲出席，須獲得所有APEC經濟體同意，困難度十分高。

中新網

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