Netflix開拍《三體》｜美國5參議員促擱置 指作者劉慈欣撐新疆拘留營

Netflix打算把中國作家劉慈欣科幻小說《三體》三部曲改編成電視劇集，美國5名共和黨參議員敦促Netflix重新考慮，理由是劉慈欣為中國政府對待維吾爾拘留營替中共辯護。

長篇科幻小說三部曲《三體》、《三體2：黑暗森林》和《三體3：死神永生》是劉慈欣的作品。線上影音平台Netflix本月初宣佈，這些作品將由HBO超級大戲《權力遊戲》（Game of Thrones）編劇大衞‧班紐夫（David Benioff）與丹尼爾‧魏斯（D.B. Weiss）改編成真人版英文影集，劉慈欣擔任製片顧問。

共和黨參議員向Netflix發出的信件中指出，劉慈欣2019年向《紐約客》（New Yorker）雜誌發表署名文章，就中國對新疆維吾爾族和其他穆斯林實行鎮壓的看法。他說：「如果有的話，政府是在幫助他們的經濟，並努力讓他們擺脫貧困。」「如果這個國家稍微放鬆，後果會是可怕的。」

由田納西州聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）領頭寫給Netflix的這封信提到，該公司決定改編劉慈欣的作品，等同於把中國政府的罪行正常化，這些議員要求Netflix「嚴肅地重新考慮提供一個平台給劉先生製作這項企劃的含意」。

Netflix暫未對事件作出回應，現中國用戶未能使用Netflix的影片串流服務。

國產科幻電影《流浪地球》在去年農曆新年檔期紅爆中國，票房達46.88億元人民幣（約53億港元），僅次於《戰狼2》的56.83億元（約65.89億港元）。他曾接受《蘋果》專訪時坦言「想都不敢想」，還指其代表作《三體》至今仍未拍成電影，或與投資者和特技技術發展有關。

路透社／中央社／《蘋果》資料室

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