華為大火｜東莞松山湖實驗基地起火 濃煙滾滾員工急疏散

今日下午，有廣東東莞網民爆料指，位於松山湖的華為研發實驗室起火，從網上流傳的影片可見，現場濃煙滾滾，遮天蔽日，現場員工緊急疏散。據內媒指，網上流出的多個影片顯示，起火地為華為松山湖團泊窪實驗室。據悉，該實驗室為材料實驗室。

松山湖消防大隊指，下午2時左右接到報警後，已派人前往救援。有華為相關人士隨後證實，東莞松山湖園區有起火，現在濃煙比較大，不過消防車已到現場，火勢得到控制。

東莞市委宣傳部則表示，今天下午，一個在建的項目着火，沒有人員傷亡。該建築與實驗室並無關係，正在裝修和建設之中，沒有投入使用。

東莞消防發佈最新通報稱，下午3時16分，東莞市消防救援支隊指揮中心接到報警，指位於東莞市松山湖阿里山路一建築發生火災。指揮中心立即調派松山湖及周邊消防力量趕赴現場救援，目前火災正在撲救中，暫無人員傷亡。起火建築為鋼結構建築，主要燃燒物質為吸音棉。

東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會官網顯示，華為研發實驗室位於松山湖高新區台灣高科技園高雄路以南，總投資9.8億元（約11.1億港元），佔地約219畝，總建築面積15萬平方米。項目主要從事終端產品、營運商解決方案等的研發，以及容納華為2012實驗室的部份業務。

據內媒報道，華為的研發等部門於2018年7月正式搬遷至東莞松山湖基地，多達2,700名員工從深圳到松山湖上班。據指，松山湖基地佔地1,900畝，總建築面積約126.7萬平方米，設計洋溢著歐洲小鎮的風情，總投資100億元（人民幣，約125億港元），項目於2014年9月動工，正進入最後施工階段。內媒報道稱，松山湖基地建成後將有3萬研發人員聚集於此。同時，計劃把華為大學、研發中心等搬遷至松山湖。華為還計劃在松山湖為員工提供低價的配套住房。

網民反應：

Fantashiii：米國（美國）間諜所為可能性極大

耀元之博：嚴懲責任人！給國慶添亂

古拳大佬何金銀：開始銷毀資料了

80後的夏叔：時間上這火燒得有點巧

安東尼鹵蛋：就在現場，現場比這個恐怖太多了

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