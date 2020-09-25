聯合國75年｜王毅籲大國摒棄冷戰思維應對世界挑戰 海地、瑙魯撐台以國家稱呼台灣

習近平主席特別代表、國務委員兼外長王毅24日在北京出席聯合國安理會視頻首腦會議時強調，國家不分大小，重大風險挑戰沒有邊界。

他指出，在世界面臨重大風險挑戰時，大國更要以人類前途命運為首要，摒棄冷戰思維及意識形態偏見，攜手應對。他指出全球治理格局，必須恪守主權平等、不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則，有約必守、有諾必踐，反對單邊制裁及長臂管轄，維護國際法權威和嚴肅。

王毅又說：「全球事務要由大家一起商量，治理體系要由大家一起建設，治理成果要由大家一起分享，讓各國成為世界和平與發展的參與者、貢獻者、受益者。發展中國家面臨更多困難，傾聽他們的聲音，尊重他們的訴求，維護他們的權益，既是現實需要，也是國際道義所在。」

●王毅提出亞信合作進程4建議

王毅昨日又出席亞信成員國外長視像特別會議，也重彈習近平提出的「堅守多邊主義」，讓成員國超越分歧差異，不斷加強團結，不斷升華信任，不斷拓展合作。

他提出中方有4點建議：一是堅持同舟共濟，攜手戰勝疫情，支持世衞發揮領導協調作用；二是促進戰略信任，維護和平穩定，反對煽動和製「新冷戰」；三是倡導互利共贏，實現共同發展，要高質量共建「一帶一路」助各國重啟經濟秩序；四是秉持多邊主義，捍衞公平正義，要維護聯合國的權威和作用。

●海地、瑙魯感謝台灣協助抗疫

台灣友邦海地、瑙魯（Nauru）領導人在聯合國大會總辯論第3天發言，感謝台灣協助對抗武漢肺炎疫情，為遭聯合國拒於門外的台灣抱不平。海地總統摩依士（Jovenel Moise）以「國家」稱呼台灣，指台灣在聯合國應獲適當席位。

瑙魯總統安格明（Lionel Rouwen Aingimea）發言時稱，若沒有發展夥伴提供的寶貴支持，瑙魯至今保持零確診的防疫成果不可能實現，他對澳洲、台灣、新西蘭、印度、日本、美國等「真誠友伴」滿懷感激。他說：「我們據此呼籲聯合國實現我們對人類大家庭的承諾，確保中華民國（台灣）2,350萬人享有與其他國家人民相同的權利。」

中新社／中央社／《人民日報》

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