直升機墜毁｜民用機摔成碎片 3人遇難

今日一架白色直升機在四川省阿壩州黑水縣附近墜毀，新京報記者從黑水縣應急管理局工作人員處獲悉，目前已核實到有3具遇難者遺體。從現場照片可發現，事發地點為高海拔的山區，失事的直升機受損嚴重，幾乎摔成碎片，地面上散佈着還在冒煙的殘骸。

有現場視頻顯示，一架白色直升機在飛行過程中不斷下墜。在另一視頻中，可見山上冒起黑煙，直升機部份殘骸散落路面，有幾處仍在火中燃燒，另外還有一部份殘骸掉入附近水庫中。

黑水縣居民陳先生稱，大概12點多聽到直升機墜落的聲音，直升機在墜落前一個小時左右一直飛得比較低，「明顯看見它（直升機）從晴朗方向一直往色爾古鎮方向飛下去，色爾古鎮這邊天氣狀況不太好，上空雲霧較多」。

另一目擊者稱，直升機疑似在往下飛的過程中撞上山坡，跌落峽谷，目前在現場可以找到從飛機上掉下來的三個人，直升機殘骸附近躺着一人，路邊靠近水庫處躺着一人，另外還有一人落入水庫中，此3人均無生命迹象。

墜落飛機註冊號為 B-70GZ，經過紅星新聞記者查詢，摩打型號為 Arriel 2D，機型為 AS350B3，運營機構為深圳傑恩凱通用航空。有業內人士稱，該架飛機註冊在深圳傑恩凱通用航空有限公司，目前由深圳金石通航公司在托管，又租給了雲南鳳翔通航。

紅星新聞記者聯繫到深圳傑恩凱通用航空吳姓負責人，他回復稱：「不是我們的飛機，（是）深圳金石的飛機，租給鳳翔通航的。」

內地記者多次撥打深圳金石通航和雲南鳳翔通航公司，前者始終無人接聽，後者電話接通後轉到傳真機。

綜合報道

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