中美貿易戰｜3,500間美國公司就加徵中國關稅 控告華府

中美貿易戰持續近兩年，令不少中美企業大受影響。據路透社報道，約3,500間美國公司於過去兩周分別入稟美國國際貿易法院，控告華府對約3,０00億美元（約2.3萬億港元）中國貨加徵懲罰性關稅。

3500間美國企業當中包括特斯拉（Tesla）、福特汽車、美國經典品牌Ralph Lauren、零售集團Target、Home Depot及連鎖藥局Walgreens等等 ，過去兩周先後入稟法院控告美國政府，指華府在2018年向總值3000億美元中國進口貨加徵關稅的政策不當。

他們指華府並無按照行政程序，以及因徵收關稅而令美中貿易戰加劇。世貿上星期裁定，美國對中國製進口貨徵收關稅，違反國際貿易規定。但華府指中國竊取知識產權，以及強迫美國企業轉移技術，換取打入中國巿場，認為徵收關稅合理。

這批訴訟是向美國國際貿易法院提出，訴訟分為兩類，分別是被加徵25%進口關稅的商家，與涉及7.5%關稅的另一批商號。與訟人還有美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），以及美國海關。

路透社

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