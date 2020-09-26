鐵腕治疆｜新疆逾1.6萬清真寺被毀 維族婦遭漢族「親戚」性騷擾

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）25日發佈的最新報告指出，新疆約有1.6萬座清真寺，被中國當局拆除或破壞。

報告指出，多數破壞事件發生在過去3年間，估計8500座清真寺全毀；破壞最嚴重的地區則是在首府烏魯木齊及喀什巿中心以外的地區。透過衞星照片發現，大約有1.6萬座清真寺被拆除或者遭到破壞，而這數字是根據數百個宗教聖地的衞星圖像和統計模型作出推斷。有些清真寺即使沒有被拆毀，圓穹和宣禮塔也被拆除。據估計，新疆完好，以及僅輕微受損的清真寺不超過15,500座。

報告認為，如果推斷準確的話，這將是新疆自1960年代文化大革命以來，現存在中國境內的清真寺的數量最少的紀錄。報告又稱，新疆最重要的伊斯蘭聖地，有近三分之一已被夷為平地。

●中國外交部：新疆清真寺已發展至2.4萬座

中國外交部發言人汪文斌昨日在例行記者會上批評，ASPI長期接受外部勢力資助，炮製反華謊言，毫無學術信譽可言，批評有關報告純屬造謠污衊。他指，新疆不存在所謂拘留營，強調包括維吾爾族在內的新疆各族人民，宗教信仰等權利得到依法保障及維護。

汪文斌重申，新疆清真寺數量已發展到24,000多座，平均每530名穆斯林民眾就有一座清真寺。

●維族婦控漢族男入屋同住性騷擾

長期關注中國人權問題的網絡雜誌《寒冬》（Bitter Winter）近日訪問一名在新疆慘遭性虐的維族婦女，她名叫凱麗比努爾·西迪克（Qelbinur Sidik），是少數親身經歷新疆教育營的暴力酷刑和性虐待的「教員」，現時已逃亡歐洲成為難民。

西迪克打破沉默憶述過去慘痛的經歷，她指新疆其中一個政策是「結對認親」，要求百萬中共幹部住進維吾爾人家中，與維族人同吃、同住、同睡、同勞動、同學習。當陳全國2016年在西藏卸任後便開始了鐵腕治疆的手段，「一個人憑空消失，一個星期後可能再次露面，在一周一次的例會上背誦供詞」。新疆民眾參加「免費體檢」，由原先的「建議」變成貼封條、加門鎖的強制性，之後有人手裏拿着小紅旗在街角站崗，顯然新疆已處於「戰時狀態」。

西迪克稱，維族人無論到哪裏，都有幾百萬個監控攝像頭對準，到處都有臉容識別、語音識別和步態識別系統，機場安檢和身份證檢查，手機被強行安裝監視應用程式，每個維族家庭都有一個漢族「親戚」上門和你同住同睡，教導你，還要監視你的一舉一動和每一個心思。五一勞動節在新疆已經變成「全國民族團結日」，從2016年開始將各民族的飲食、舞蹈、烹飪等活動併在同一天舉行，政府官員開始與村民「結對」，目的是防止「分裂主義、極端主義和恐怖主義這『三大惡勢力』破壞活動的瘟疫」蔓延。

西迪克訴說，她丈夫56歲的老闆和其妻子成了他們的「親戚」，老闆有一個孩子，剛開始的時候老闆和妻子一起來，但妻子以不想增加西迪克的負擔為由後來就不來了。她說：「他（老闆）的整個目的就是想爬上她的床。下流的話、暗示的話一句接着一句，他暗示她丈夫提出讓『親戚親他的妻子』，和她睡在同一張床上『取暖』的要求。」西迪克的丈夫擔心被送入教育營，兩夫婦用維吾爾語吵起來，她告訴丈夫如果讓她跟那位「親戚」睡覺，她一定會「殺了他」。

她說：「趁我做飯的時候，他（老闆）會脫得只剩下一條短褲，對我進行性騷擾。如果我敢表示不同意，他會責怪我不喜歡他。他會不斷要求我跳舞給他看，或者跟他一起跳舞，有時還要我去他房間睡。如果我丈夫不在，他會變得非常過份，令人作嘔，但每次我都有辦法拒絕他的主動，沒讓他得逞。」

西迪克很害怕對方問要吃豬肉，所以她早已準備好答案，推說雞肉和豬肉肥膩，吃了想吐。她說：「但是他非常狡猾，絞盡腦汁套我們的話。」她指，自己的情況比南疆女人還要好些，南疆大部份男人都被關進教育營，家中的女性都成為漢族男人的「獵物」。

當中共黨員幹部聚在一起交流經驗時，這些漢族男人對自己晚上與村裏的少數族裔女性發生風流韻事而飄飄然。西迪克說：「他們從來沒有告訴我的朋友他們強姦了這些女孩，但他們回到家把這些女孩比作『乖乖聽話的美人』那副陶醉的樣子，不言自明。」

在「結對認親」計劃下，性騷擾和強姦事件在新疆首府烏魯木齊變得司空見慣，以至於後來發生每3名維族女性組成一組，由一個漢族男性「親戚」提供保護這種事。但是據西迪克所知，這個計劃一直沒有推廣到南疆。她說：「我想都不敢想那些可憐的女人後來還遭遇了甚麼。」

《寒冬》／英國《衞報》／台灣《蘋果新聞網》

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