報復式消費｜中共「促銷月」谷內循環 學者:新型消費難奏效

為配合中共總書記習近平提出的「國內大循環」經濟發展理念，內地啟動宣傳機器催谷已啟動兩周的「2020年全國消費促進月活動」，又強調要加快發展以線上消費為代表的新型消費，加速「報復性消費」來臨。不過，有分析師向《蘋果》指，單靠國家「出大招」難以催谷消費。

由商務部和中央廣播電視總台聯合舉辦的全國消費促進月活動，9月9日至10月8日於全國各地舉辦，號稱共有179個重點城市、10萬多間企業積極參與，涉及實體門店和線上商戶200多萬間。中新網昨發文稱，上述促銷活動首周全國商品消費和服務消費總額9,800多億元人民幣，較前一個星期環比增長8.1%。活動首周全國乘用車零售量為29.8萬輛，較去年同期大增38.6%。

報道又引述中國政策科學研究會經濟政策研究會副主任徐洪才稱，要大力培育線上消費為代表的新型消費，創造有利於促進消費的市場環境，促進公平競爭、打擊假冒偽劣，提高產品質量，讓消費者吃得放心，用得放心，讓消費者「能消費、敢消費、願消費」。據商務部監測，上半年全國電商直播超過1,000萬場，活躍主播人數超過40萬，觀看人次超過500億，上架商品數超過2,000萬。國家統計局早前發表數據指，今年首八個月全國實物商品網上零售額同比增長15.8%，已經佔社會消費品零售總額的24.6%。

經濟分析師羅家聰對《蘋果》表示，內地搞促銷活動擴大內需的成效有限，因為主要影響消費意欲的始終是經濟大環境而非商家打折，而且「黃金周」長假對內地消費市道的拉抬效應近年已經遞減。「在每一個經濟循環，消費一般都相對穩定，其次是居民收入和國民生產總值（GDP），波幅最大則是投資。」雖然早前國家統計局數據顯示金銀珠寶類的8月份零售額按年升幅達15.3%，但他認為這當中涉及金價波動的投資性因素，「始終貴價商品不會經常都買。」

《蘋果》記者／中新網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！