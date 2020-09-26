美參議員籲Netflix停拍劉慈欣《三體》

Netflix改編中國科幻小說家劉慈欣的《三體》三部曲成劇集，美國有五名共和黨參議員指劉慈欣曾為中國打壓維族人辯護，去信Netflix要求擱置拍攝。

劉慈欣的長篇科幻小說三部曲包括《三體》、《三體2：黑暗森林》和《三體3：死神永生》，其中《三體》的英文版於2015年曾為劉慈欣帶來雨果獎最佳小說。Netflix於月初宣佈改編的電視劇，也由劉慈欣擔任製片顧問。

作者為打壓維人辯護

美國參議員布萊克本（Marsha Blackburn）近日與其餘四名參議員致函Netflix，表示希望擱置拍攝計劃，他們提到劉慈欣於去年在《紐約客》雜誌發表關於中國在新疆鎮壓維人評論，當時劉慈欣說：「如果說政府有甚麼作用的話，那就是幫助他們發展經濟，幫助他們擺脫貧困。如果你讓這個國家稍微放鬆一點，後果將是可怕的。」當被問到可有想過被中共洗腦時，劉慈欣說：「我知道你在想甚麼，個人自由和不被監控的自由怎麼了？但這些都不是中國人民關心的，一般百姓想的是醫療保障、樓價、孩子的教育，不是民主。」

美國參議員又在信件表示，如果Netflix決定改編劉慈欣的作品，等同於把中國政府罪行正常化。Netflix暫未回應，中國用戶現未能用Netflix影片串流服務。

路透社/中央社