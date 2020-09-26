文化滅絕丨蒙古前總統向習近平抗議漢語教材 遭使館彈信

蒙古國前總統額勒貝格道爾吉（Tsakhiagiin Elbegdorj）近日去信中國國家主席習近平，抗議中共強行在內蒙古推行漢語教材。不過，額勒貝格道爾吉指，信件被中國駐蒙古大使館退回，他於周六（26日）強調，不會收回這封給習近平的信函，並指這封信將引起更多關注。

信件提及，中國憲法規定「所有民族都有使用和發展自己的語言文字的自由」，而內蒙古的蒙古族兒童現在公然受到侵犯，他強調寫信給習近平，「是因為我不能無所事事地聽到，成千上萬希望履行憲法賦予他們的權利的蒙古人及其子女，正遭受著難以形容的痛苦」。

中國駐蒙古大使柴文睿回信指，注意到額勒貝格道爾吉近來對內蒙雙語教育改革問題發表不少言論，強調國家通用語言文字是一個國家主權的象徵，學習和使用有關語言文字是每一個公民的權利及義務，生活在中國境內的蒙古族同胞也是中國公民，包括內蒙雙語教育改革在內的一切涉內蒙古事務，都是中國內政，不容他人干涉。

柴文睿並指，額勒貝格道爾吉致習近平的信件中的觀點是完全錯誤，中方不予接受，退回信件，並要求他停止炒作話題。

Next Horizon／Twitter／中央社

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