開拍《三體》丨Netflix稱不認同劉慈欣支持新疆再教育營說法 未回應是否停拍

線上影音平台Netflix決定改編中國作家劉慈欣的科幻小說《三體》。共和黨參議員去信Netflix，指劉慈欣曾發表支持中國建造新疆再教育營言論，呼籲擱置拍攝。Netflix周五回應指，並不認同劉慈欣對中國政府將新疆維吾爾族人送入再教育營的說法。至於是否會擱置拍攝，Netflix沒有回應。

五名共和黨參議員由田納西州聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）領頭，去信Netflix，指公司決定改編劉慈欣的作品，等同於把中國政府的罪行正常化，這些議員要求Netflix「嚴肅地重新考慮提供一個平台給劉先生製作這項企劃的含意」。

Netflix本月初宣佈，《三體》將由HBO超級大戲《權力遊戲》（Game of Thrones）編劇大衞‧班紐夫（David Benioff）與丹尼爾‧魏斯（D.B. Weiss）改編成真人版英文影集，由劉慈欣擔任製片顧問。

劉慈欣2019年在《紐約客》的訪談中指，中國政府在新疆的工作，是在幫助提升當地人民的經濟，試着讓他們脫貧。

中國用戶未能使用Netflix的影片串流服務。

路透社

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