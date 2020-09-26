台運輸艦今晨突現台東 金門艦高壓水槍驅趕中國抽砂船

中美關係持續緊張，解放軍戰機不停擾台，解放軍情報船南移綠島外海，今早民眾在台東近海發現一艦軍艦由北往南行駛，海巡署證實是台方運輸艦。另外，民進黨連江縣主委李問在Facebook發出照片，指「金，聲言海巡署應絕不容許違法者在台灣限制水域採砂。

●台海軍運輸艦今晨突現台東近海

今日清晨6時40分許，民眾在台東市海濱公園目擊海面上出現一艘疑似艦艇的船隻，由於距離陸地不遠，依稀可以看出船體和一般船隻不同，且顏色呈現灰色。台灣海巡署證實是海軍運輸艦。

蘭嶼居民在23日也在外海發現台軍2艘軍艦，進行「聯合防空作戰訓練」，今日台東近海再度看見海軍運輸艦行駛，民眾不僅感到驚奇，也感受到東部海域、空域近來軍事活動不斷增加。

據軍方人士表示，近日在東部外海出沒的大陸情報船，25日傍晚開始往南移，大約晚上10時許出現在綠島東方外海40浬，未進入台灣24浬的「鄰接區」海域，26日上午仍在台方雷達監控範圍。

●中共情報船滯留花東外海近一周

台灣軍方人士透露，中國大陸情報船從上周五（18日）出現在花蓮外海38至75浬之間，甚至到昨天仍未離開，這已是近年罕見在同一區域滯留最長的紀錄。

其實，上月14至19日，中科院在花東外海試射火炮，當時，解放軍情報船就曾出現在花蓮外海，並未進入台灣24浬的「鄰接區」海域，台軍無權驅離，只能監控。

軍方人士推斷，中共情報船就是為情報蒐集試射導彈的參數而來。由於，台方不排除解放軍從東部海域對台突擊施襲，這次解放軍罕見滯留花蓮外海近1周，引發各界關注。

早前有蘭嶼民眾目擊到多艘軍艦出現在外海海域，經海巡署證實，原來是台灣海軍2艘軍艦和海巡署的百噸級巡邏艦，分別向東和往北航行進行聯合演訓，似乎正是對解放軍情報船的反制作為。

●台灣艦艇高壓水炮驅趕大陸抽砂船

大陸抽砂船多次傳出進入台灣附近海域非法採砂，台灣民進黨連江縣黨部主委李問昨在Facebook發文寫道：「中央強力支援驅趕抽砂船！海巡九月底起持續派駐大型艦艇於馬祖。」他指，與海巡隊出海近距離拍得金門艦射高壓水槍驅趕大陸抽砂船。

李問透露，為了杜絕盜採砂石的抽砂船，台灣海巡署馬祖巡防區指揮部表明，從9月下旬起，已經開始持續派駐大型艦艇，用接力輪調方式，確保馬祖海域未來持續有大型海巡艦艇進駐，最近已派駐600噸的金門艦支援5天，接下來即將由1,000噸級的「巡護九號」派駐馬祖12天，未來也將由其他大型船艦持續輪調進駐。

他又指，在劉泉礁附近的大陸抽砂船，已屬於6千米限制水域之外，將持續密切追蹤。「未來，海巡同仁也絕不會容許違法業者，在台灣限制水域采砂。」

中國外交部發言人汪文斌21日重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在「海峽中線」。台方則回應稱，大陸從不承認有「海峽中線」，如今公開宣佈這一點，算是與台灣攤牌，今後不僅是解放軍軍機、船艦甚至漁船都可能頻繁越界，測試台方反應。

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