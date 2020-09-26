解放軍殲-20低空掠過浙江衢州 網民：飛台灣僅15分鐘

內地網民昨日上傳多段浙江衢州上空出現殲-20戰機低飛的畫面，當地網友稱，衢州距離台灣僅500公里，而殲-20戰機飛抵台灣上空只需15分鐘。

浙江網友在微博上傳多段戰機低空飛過市區畫面，影片拍攝者忍不住驚呼「殲-20耶！」從畫面上來看，一架疑似為殲-20的戰機飛過當地的一座農貿市場。有網友發表影片時還寫着：「殲-20進駐衢州機場，距台灣僅500公里，當地起飛到台灣上空約15分鐘」

另有網友聲稱，殲-20最近出現「中印、台海兩個熱點…證明J-20現在具備實戰能力，隨時可以進行打擊…」。

其實這並非殲-20首次出現在浙江衢州，當地居民過去2年曾多次目擊戰機飛行畫面。但最近解放軍頻頻飛近台灣挑釁，使得共軍戰機的舉動格外令人注目。

中國青年網近日引述台灣媒體報道指出，近日進入台灣海峽空域的解放軍軍機有殲-10、殲-11、殲-16等戰機，當時外界便有疑問，殲-20為何沒有現身？對此，報道分析認為，上述3款戰機是解放軍的主力殲擊機，「派出它們進入台海屬於正常之舉」。

分析同時認為，殲-20沒有現身的原因，也不排除是先派出預警機進行空情保障，「地面雷達網雖然足以覆蓋海峽的中高空空域，但對低空、超低空目標，還是由預警機進行探測，效率比較高」。

台灣《蘋果動新聞》

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