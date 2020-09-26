兩岸疫情速遞丨世衞證台灣加入全球採購疫苗平台 青島爆2宗無症狀確診

疫情最新情況：內地昨日新增15宗確診病例，均為境外輸入個案（四川9宗、廣東3宗、天津1宗、福建1宗、陝西1宗）；新增1宗來自上海的境外輸入疑似個案，無新增死亡個案。

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●俄羅斯進口水產驗出病毒

山東省委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）今日通報，從進口俄羅斯水產品外包裝和產品樣本中驗出武漢肺炎病毒陽性反應，按照海關總署規定，全國海關自即日起暫停接受捕撈船VLADIMIR STARZHINSKY LLC ROLIZ（註冊編號為CH-05M）和運輸船CRYSTAL AFRICA（註冊編號為CH-56N）2艘漁船進口申報4周，期滿後自動恢復。

●巴西進口急凍帶魚包裝驗出病毒

從巴西進口一批急凍帶魚，一個內包裝樣本驗出武漢肺炎病毒陽性反應，全國海關自2020年9月26日起暫停接受巴西MONTEIRO INDUSTRIAL DE PESCADOS LTDA（註冊編號為SIF3218）水產品生產企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復。

●青島爆本土疫情 官方通報無新增確診

山東青島港大港公司兩名裝卸工人，曾裝卸進口急凍海鮮，9月24日DNA檢測為陽性，但沒有任何不適症狀，CT電腦掃描也沒發現臨床症狀，，IgM血清抗體檢測結果陰性，所以判斷「屬早期感染者」，已送入定點醫院進行隔離觀察，目前情況穩定。截至昨晚，12,492名員工檢測結果為陰性，今日繼續為其餘人員進行DNA檢測。

青島港表示，兩名裝卸工人接觸的該批進口產品尚未進入市場，已被全部封存，共採集送檢涉及冷鏈產品和環境樣本1,440份，已檢出部份陽性樣本。

由於該2名確診者被斷定為「無症狀感染者」，青島官方通報稱沒有新增本土確診病例，山東省疫情防控仍維持三級響應。青島市疫情防控專家組組長、市疾控中心副主任張華強昨日在記者會表示，只要做好個人防護措施，中秋和10.1長假期可以放心到青島旅遊探親。

●青島無症狀感染者搭巴士到處走

山東青島市武漢肺炎無症狀感染者董XX的密切接觸者牛XX，9月22日上午6時40分左右在青島市內蒙古路長途汽車站，乘坐青島至沂水的長途巴（車牌號魯BU5310），於早上11時30分左右到達沂水長途汽車站，下車後即轉乘5號巴士（車牌號魯QP1660），大約中午12時30左右在沂水縣許家湖鎮萬泉湖巴士車站下車，然後步行回沂南縣蘇村鎮牛家小河村自己家中。當局呼籲，所有乘客和巴士車長立即進行家居隔離，不要外出，並與沂水縣疾控中心聯絡，工作人員將跟進防疫指導和健康監測。

●世衞證實台灣加入全球採購疫苗平台

世衞（WHO）今日證實，台灣已經加入全球採購疫苗平台COVAX，有望購入武漢肺炎病毒疫苗。世衞總幹事高級顧問艾爾沃德表示，目前共159個國家或經濟體加入平台，包括非世衞成員的台灣。世衞正在與中國大陸磋商，在疫苗供應平台中扮演的角色，中國大陸可能會為平台供應疫苗。

全球採購疫苗平台由世衞，以及另外兩個組織共同主導，目的是加快武漢肺炎疫苗研發和生產，並確保世界各國和地區可公平取得疫苗。

國家衞健委網站／澎湃新聞網

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