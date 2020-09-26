雲南爆鼠疫｜經內蒙古後傳疫情 3歲童疑染腺鼠疫

內地繼內蒙古之後，雲南省勐海縣西定鄉一處村寨近日也傳出爆發鼠與鼠間傳播的鼠疫，一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，正接受治療。當地已啟動四級緊急應變機制，並在全縣展開滅蚤、滅鼠行動。

據新華社報道，發生疫情的村寨距離勐海縣城約3小時車程，近日發現3隻死因不明的鼠屍，鄉政府報告縣疾控中心後，經省地方病防治所和州疾控中心實地調查，加上實驗室檢測，於21日初步判斷西定鄉發生鼠間傳播鼠疫。經全面排查，截至昨天下午6時，一名3歲兒童被診斷為疑似腺鼠疫病例，屬輕症，經治療後病情穩定。

報道稱，中共雲南勐海縣委、縣政府啟動突發公共衞生事件四級應變機制，成立鼠間鼠疫疫情處置工作指揮部，組建專家隊，開展檢診檢疫。此外，當地開始全面排查發燒病人，對疑似病人採取隔離觀察、流行病學調查等疫情防控措施與工作，並同時在全縣展開「以滅蚤、滅鼠為重點的愛國衞生運動」。

今年7月至8月間，在武漢肺炎疫情肆虐之際，內蒙古爆發鼠疫，巴彥淖爾市烏拉特中旗人民醫院於7月初報告一宗疑似腺鼠疫病例，患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動，當局按照有關規定，發佈鼠疫防控Ⅲ級警報，有效期持續到2020年底。至8月2日凌晨，包頭市達茂旗石寶鎮溫都不令村委蘇吉新村出現1名急死病人，經包頭市、達茂旗兩級醫療專家組會診，判定患者為腸型鼠疫。同月6日，巴彥淖爾市烏拉特前旗沙德格蘇木畢克梯嘎查（行政村），一患者因多臟器官衰竭死亡，經專家組會診，判斷死者死於腺鼠疫。

及至9月初，與內蒙古接壤的蒙古國證實當地有民眾染病，扎布汗省一間醫院收治一宗疑似鼠疫確診個案，患者處於危急狀態。據官方通報，今年以來，蒙古共報告18宗疑似鼠疫個案，累計5宗確診。其中，8月中旬科布多省一名42歲男子和7月中旬戈壁阿爾泰省一名15歲少年均死於鼠疫。

新華社／中央社／《蘋果》資料室

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