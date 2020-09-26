中美角力｜蓬佩奧預告更多外交人員被捕 胡錫進發Tweet威嚇關駐上海、香港領館

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日受訪時，指中國駐紐約領事館是間諜窩，並預料會有更多間諜和外交人員被捕。對此，中共喉舌《環球時報》總編胡錫進今晚在Twitter發Tweet威脅說：「 如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉。」

胡錫進在Twitter以英文發帖回應蓬佩奧，指「美國顯然正在準備採取新的挑釁行動。 讓我提醒他們：如果他們驅逐中國外交官，一樣數量的美國外交官也將被驅逐出中國。 如果美國關閉在紐約的中國領事館，那美國駐上海或香港領事館就必須關閉。」

美國近日在紐約逮捕一名涉嫌為中國政府從事間諜活動的藏裔警員兼美軍後備兵，國務卿蓬佩奧23日受訪時表示，中國外交人員的活動已跨過「正常的外交界線」，更像間諜所為，中國駐紐約領事館就是一個主要的「間諜窩」，中方在紐約的間諜活動可能延伸到總部位於曼哈頓的聯合國組織。

蓬佩奧指出，華府7月決定關閉中國駐侯斯頓領事館，也是因為發現中方的間諜活動。司法部正在檢控多宗案件，預計未來恐有中國外交人員被捕。蓬佩奧並稱，中共正在努力滲透美國，國內政界人士需小心防範中國外交官員在美國中央及地方的間諜活動。

針對蓬佩奧的指控，中國駐紐約總領事館25日回應稱，紐約領事館一貫遵守國際法和中美雙邊相關協議，始終致力於促進中美各界相互了解和各領域友好合作，「根本不存在所謂間諜活動。美方相關指控完全是造謠誣衊之辭。」

Twitter／台灣《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！