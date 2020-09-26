聯合國75年｜中國因疫情陷空前孤立 分析:戰狼外交或中場休息

在本周舉行的聯合國大會上，不少國家都對中國提出了嚴厲的批評，指控北京當局在武漢肺炎疫情、人權和南海等問題上，為了自身利益而踐踏國際規則。美國政治學者夏明分析，疫情讓中國陷入空前的外交孤立，隨着國際壓力日漸增強，北京有轉攻為守的態勢，可能暫時放下「戰狼外交」。

自由亞洲電台報道，美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間22日在聯合國發表的預錄講話中，打響了抨擊北京的第一炮。他說，中國是新冠肺炎疫情的罪魁禍首，國際社會必須讓中國對此負責。

此外，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）當天也在聯大會議上，要求派遣國際代表團進入新疆展開調查，並說基本人權是普世價值，任何國家不應將人權問題視為內政。

任內長期對北京保持溫和態度的菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也在聯大對中國發難，強調南海仲裁結果已是國際法的一部份，不能妥協。

英國外交及聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）25日則在聯合國人權理事會議上，再次質疑北京處理香港問題的方式，指制訂「港版國安法」顯然是為了清除異見，並呼籲中方履行《中英聯合聲明》賦予港人的權利和自由。

自由亞洲電台引述美國紐約城市大學政治學教授夏明表示，新冠肺炎疫情「讓中國陷入了空前的外交孤立局面，這在本屆聯大會議上得到了充份體現」。夏明說，疫情傳播至全球200多個國家和地區，而美國、印度、巴西及俄羅斯等大國都是重災區，「中國政府近年來打造的所有外交構架，基本上都被這場疫情摧毀了」。

報道又指，談到中國的外交風格，「戰狼外交」無疑是個熱詞，描述了中國外交官在國際舞台上漸趨強硬的立場。不過，迹象顯示，北京近期明顯有收斂「戰狼外交」的意圖。近兩個月來，王毅、駐美大使崔天凱、副外長樂玉成等外交官員相繼放軟話，呼籲為急轉直下的中美關係煞車。

夏明認為，隨着國際壓力日益增強，中國目前有轉攻為守的態勢，「可能暫時放下了『戰狼外交』，而是在韜光養晦了」。他還說，王毅等官員的多次講話也傳遞了「堅決不跟美國搞對抗的訊息」，可見中國政府的確在放軟身段。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文稍早前在《紐約時報》中文網撰文指，中國國家主席習近平近年在對外關係上實行可稱為「進攻性現實主義」的政策，藉以重塑中國的民族主義和國家主義。而這種「進攻性現實主義」政策的目的，是為了「確保紅色江山不變色」，「因為自共產主義破產後，要贏得大眾支持，中共就必須給民眾灌輸只有它才能帶領中國復興的信條，訴諸民眾的民族主義」。

自由亞洲電台／中央社

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