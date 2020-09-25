單身狗點算｜騎呢橡膠廠派避孕套當中秋福利 要求員工假期後交體驗報告

一年容易又中秋，想「月滿抱佳人」，但又怕搞出「人命」，點算好？上海市有一間橡膠製品公司相當貼心，近日將向員工發放中秋節福利，除了月餅外，竟然還有兩盒避孕套。最騎呢的是，該公司要求領取有關福利的員工，假期過後必須交出使用體驗心得。有網民嘲諷，這間公司根本是找員工做白老鼠，連找公證行檢驗產品質量的開支也想省掉。亦有網民擔心，部份員工會得物無所用，「單身狗怎麼辦？」

涉事的橡膠製品公司一名員工，日前在新浪微博爆料，指公司在本月22日發出內部通告，交代有關中秋節及「10.1」長假的放假安排，最後一項「放假福利及要求」的安排中，提及本月入職的新同事，每人可獲一個禮盒，裏面除了十個月餅外，還有兩盒「XXX避孕套新品」。通告還相當露骨地提出：「如體力支持可以國慶期間盡情發揮，節後業務部門會和大家收集使用體驗」。

爆料員工不滿地表示，中秋節福利送避孕套，「你讓我一單身狗怎麼辦？」

然而，不少網民卻有不一樣的看法，紛紛留言：「真心喜歡，以後還會來的」、「這個公司好open啊」，也有語帶嘲諷的寫道：「寫體驗？？這個公司想空手套黃文？」更有網民估計，那些避孕套應該是該公司的新產品，「估計就自己家產品了，也相當於用戶測評了」，或許是想省掉找公證行或市場調查公司驗實產品質量的開支，而找員工做白老鼠，若然這些避孕套質量有問題，搞出人命，不知該公司會不會負責任？

新浪微博

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