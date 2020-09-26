中芯國際被管制出口 美國憂中國用於軍事用途

外媒報道指，繼華為之後，中芯國際（SMIC）也將被美國採取出口管制措施。

中芯國際及旗下的子公司和合資企業，包括中芯國際（上海）公司、中芯國際（北京）公司、中芯國際（天津）、中芯國際（寧波）、中芯國際（深圳）、中芯國際華南公司（SMSC）、LFoundry（意大利）和中芯國際先進技術研發（上海）公司，都被列入出口管制對象。

美國商務部工業與安全局（BIS）周五（25日）公佈的文件顯示， BIS作出相關禁令，主要因為美國政府審查中芯國際及其子公司「軍民兩用」時，發現出口予中芯，最終可能會被轉用於中國軍事用途，帶來不可承受的風險。

另外，報道指出，美國政府今年4月新修訂頒佈的出口管制條例第744.21節規定，擴大對軍事最終用途和軍事最終用戶限制，廢除部份民用最終用戶許可證例外，旨在防止包括中國、俄羅斯和委內瑞拉等國家透過民用供應鏈下獲取發展武器、軍用航空器或監視技術的美國技術與設備，並作軍事用途。

文件指出，向中芯國際或其子公司出口、再出口或在中國內轉移，均受美國政府新修訂頒佈的出口管制條例管轄，必須提出一份單獨個別有效許可證申請。

美國《華盛頓郵報》

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