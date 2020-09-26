新疆大學換漢人校長　37年來首次

新疆大學近日任命副校長姚強為新任校長，是該校近37年來首名漢族校長；前兩任維族校長傳因政治因素下馬。內地左派學者梅新育形容姚強上任是「標誌性的人事任命」，有分析認為這反映大量維人被捕，令維人人才凋零。

新疆自治區黨委副書記李鵬新周二宣佈，新疆大學副校長姚強升任校長，姚成為該校自1983年來，首名漢族校長。根據新疆大學官方網站，該校上名漢族校長已是1978年上任的張東月，他的繼任人是1983年上任的阿克木．加帕爾，此後都由維人出任校長。

前兩任涉政治問題下馬

2010年，地理學者塔西甫拉提．特依拜擔任校長，至2017年免職，不久被捕，有傳他涉分裂國家罪。隨後接任的衞利．巴拉提，在2018年7月離任，校長一職懸空兩年多。新疆大學以往由維人任校長，黨委書記則是漢族，像新疆自治區黨政一把手「漢維搭檔」。姚強去年才「空降」新疆大學，此前為清華大學研究生院長。

關注新疆的左派學者梅新育在微博稱，今次是「標誌性的人事任命」，有人則回應「之前的校長落馬，估計是兩面人」。新疆一直肅清「兩面人」，即被中共認為支持疆獨的黨員幹部、宗教人士或企業家。不少維族精英都因而被懲處，包括兩周前自治區新聞出版廣電局局長古力先．吐拉洪都，他被指涉違紀下馬。

澎湃新聞網/新浪微博