恒大疑爆煲｜「成龍魔咒」再發功？ 網民一張圖解謎

內地周四流傳一份恒大集團（3333）向廣東省政府發出「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，首次披露了集團截至6月30日，向境內171間銀行類金融機構借款餘額達2,323億元人民幣（下同，約2,636億港元），希望政府協調推薦恒大地產借殼A股上市公司深深房，否則資金鏈面臨斷裂。雖然恒大當晚已闢謠並稱已報警，翌日股價仍應聲大跌。喜愛「食住花生」的網民紛紛拆解恒大疑似爆煲之謎，一張成龍為恒大旗下的恒大冰泉代言的廣告，近日成為焦點，一切盡在不言中。

2014年初，進軍礦泉水行業的恒大集團，推出走高級路線的礦泉水「恒大冰泉」，並以零售價5元高調上市，而當時康師傅、農夫山泉只售2元。恒大砸下60億廣告費，先後請了眾多大牌明星來做廣告，其中就包括成龍，未料消費者似乎不買賬，最後巨虧40億元，黯然離場。

說起成龍的代言生涯，有如魔咒附身，確實相當「慘烈」，甚至早有網民戲言「成龍代言哪家死哪家」。

成龍代言的霸王洗頭水，結果先是這款洗頭水被指控含有致癌的化學藥劑，隨後老闆和老闆娘居然打起離婚分家產的官司，霸王集團創辦人萬玉華更上訴高等法院，要求霸王集團控股股東清盤，導致集團股價暴跌，要臨時停牌。

成龍代言的產品中，最暢銷者當屬小霸王學習機。當時小霸王花重金請成龍代言，廣告中那句「望子成龍小霸王」更家喻戶曉，小霸王更花錢在央視黃金時段播出「擁有一台小霸王，打出一個萬元戶」廣告，力谷銷情，可惜最終還是失敗，成為成龍代言的眾多企業倒閉的一員。

此外，「愛多」VCD花2.1億元請成龍代言，結果「愛多」老總坐牢了。成龍又代言「汾湟」可樂，結果「汾湟」可樂從此銷聲匿迹。而成龍代言的「思念」水餃，更被檢驗出有金黃葡萄球菌。

成龍亦曾為一起大眾旗下的開迪汽車代言，結果這款車上市當月僅售出195輛，當年累計銷售量只有968輛。汽車銷售利潤遠遠比不上投資的金額，而僅僅是開迪的廣告費，就已高達數千萬元。

成龍還代言過日本三菱汽車，後來因為兩宗車禍暴露了帕傑羅制動系統存在設計缺陷，從而促使了2001年三菱對國內帕傑羅進行第一次召回；2004年又因帕傑羅發動機引擎蓋問題要第二次召回；8年後的2008年7月再因制動系統存在缺陷而要第三次召回。

香港航空也曾找成龍代言，結果出現嚴重的財務危機，去年12月2日，香港空運牌照局指，若港航未能在限期內按要求改善財務狀況，當局將採取吊銷牌照等進一步行動。然而，危機始終未解除。早於今年2月起裁員400人的港航，繼上周再向機師提出減薪及無薪假計劃後，近日再向機組人員發出內部信交代人手過剩問題，並呼籲所有機組人員參與「機組人員臨時兼職計劃」（Cabin Crew Temporary Part-Time Scheme），目標將投入運作的機組人員數目減50%。

有內媒指，成龍代言過的產品，至今依然經營非常好的，只有格力一間。

綜合報道

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