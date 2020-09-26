中共促官媒搶自媒體陣地 內地學者持觀望態度

中共為加強在網絡和新媒體上搶佔話語權，加強意識形態傳播，近日印發《關於加快推進媒體深度融合發展的意見》（下稱《意見》），要求媒體加強網絡平台傳播，建成具有「強大的影響力」和「競爭力」的新型主流媒體。北京外國語大學國際新聞與傳播系教授展江對《蘋果》指，《意見》所指媒體即官媒，中共也意識到在內地自媒體才是主流，官媒已經越來越少人看，所以中共此次強調加快搶佔輿論陣地，不過，能否真正做到，還是觀望狀態。

《意見》由中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發，當中要求中國媒體要「堅持正能量是總要求」，盡快建成一批具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體，並稱要「做大做強網絡平台，佔領新興傳播陣地。」《意見》又指要建構群眾離不開的渠道，創新實踐中共的群眾路線，並要求地方黨委及政府加強政策支持媒體深度融合發展，重申要強化「黨的領導」。

展江表示，《意見》中指的競爭對象，在國內就是自媒體，因為中國民眾對於傳統媒體的參與度，已遠低於對自媒體的。他說，雖然自媒體也受到監管，但還是會找到機會、找到空間表達不同的內容，比官媒吸引。他又指，中國的傳統媒體衰落得比其他發達社會還要快，「主流媒體沒有人看，內地的社會精英不看，你說主流媒體就名不乎實，只能說是官方媒體。」原因除了內容上不能滿足讀者，政治因素也令中國媒體不能保留忠實讀者，所以也輕易地被新媒體或是自媒體搶去受眾，令官媒失去輿論陣地，「中國的媒體，歷史都不長，幾十年來的政治運動，大家對它的忠誠度都很低。」

對於是否真的能如《意見》所說，加快建成一批具有強大影響力和競爭力的新型主流媒體，展江認為這只是一個願望，能不能實現，只能觀望。

《蘋果》記者

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