武漢肺炎丨清華大學法學院教授拒小區人臉識別門禁: 資料被濫用反令犯罪活動激增

一場疫情，令內地監控變得更嚴密，包括取消小區原有的指紋、門禁卡設備，以人臉識別門禁代替，甚至成為出入小區的唯一驗證方式。清華大學法學院教授勞東燕在一場研討會上指出，人臉數據被洩露、濫用，就是一輩子，於是「稍微掙扎了一下」，成功令小區擱置安裝人臉識別門禁。中國政法大學公共決策研究中心執行主任李軒指，據他所知，很多小區也在「掙扎」。

勞東燕指，作為一名法律學者，她書寫法律函，分別寄到物業公司和居委會；後來街道辦邀請她談話，灌輸她人臉識別的各種好處，主要論據是人臉識別可以排查違法犯罪人員，讓小區更安全；她指在小區安裝人臉識別裝置並無必要，而且未經同意收集人臉數據，也違反現行法律規定；雙方也沒說服誰，但最終街道方面同意安裝設備後，讓居民在三種方式中自行選擇，不過小區的門禁改造工作就不知為何被擱置下來。

勞東燕說，很多推動人臉識別落地的機構，也許沒意識到隨之而來的風險有多大。她說：「如果人臉數據被洩露、被濫用，不僅不會改善社會治安，反而可能使相關的違法犯罪活動激增。」勞東燕指，人臉識別得到公權力部門大力支持，個人想為自己權利作鬥爭，需要付出很大代價，非普通人能承受，因為它會嚴重干擾原有的生活。

李軒指，很多小區也在「掙扎」，他以《光明日報》今年4月的評論文章為例，文章點評江蘇省常州市部份社區強制居民「刷臉進小區」的爭議，訊息不透明、不對稱，也令居民不安。

勞東燕指，隨着海量的人臉數據被收集，人臉數據或許會和電話號碼、身份證號碼一樣，成為違法犯罪分子使用的新手段。裁判文書網公開信息顯示，自2018年7月起，有不法分子通過非法途徑購買公民個人訊息，並製作相應的「換臉」影片，突破了支付寶的人臉識別認證；2019年，有00後繞過廈門銀行App的人臉識別系統，用虛假資料註冊多個賬戶並倒賣牟利。

勞東燕說：「（就常理而言）我們無法換臉，一旦人臉數據洩露就是終身洩露，即使採取法律手段維權成功，也難以恢復原狀。」

勞東燕指，人臉識別實現了企業及政府的新型治理需求，企業和政府是強勢的兩方，民眾則變成最為弱勢的一方。她解釋道，目前的個人訊息收集以同意機制為基礎，如果數據主體的個人表示同意，接下來的數據收集、使用、處理就交給了企業和政府，個人難以後續監督和控制資訊應用。

勞東燕用火箭來比喻人臉識別的發展態勢，用馬車來形容現階段法律及監管政策對人臉識別的規制能力，「你用馬車去追火箭，自然是追不上。」

中國政法大學法學院教授何兵則認為，風險未評估清楚前，應該立法先行，他說：「產業發展的最終目的，還是為了讓人幸福、安寧、自在地生活。人活在這個世界上，不是作為經濟動物而存在的，不能為了經濟不惜一切代價。」

《南方都市報》

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