港版國安法｜香港形勢作借鑑 台陸委會諮委：中共對台法律戰 鋪墊迫統法理基礎

隨着兩岸關係越顯緊張，台灣陸委會日前舉行第22次諮詢會議，以「中共對台法律戰之可能作為及因應建議」為主題。其間，有學者指出，中共對台法律戰搭配輿論戰、心理戰及外交戰，其思路及作為就是片面界定對台管轄權的性質及意涵，鋪墊其所謂「民主協商」逼統作為的法理與政治基礎，而《港區國安法》便是其未來涉台規範的先試與破口。

根據陸委會今日提供予台媒的重點摘錄，對於中共涉台法制變化，有學者認為，台方可持續觀察《港區國安法》執法情形及香港情勢發展；因應中共對台法律戰，台方應堅持目前兩岸兩會協議所構成之法制架構，維持涉陸法制的穩定性與延續性，並預防在國際上被降格及更名的情形。

陸委會諮委指出，中共對台法律戰無所不在，例如近來中共軍機飛越海峽中線擾台，北京當局並公開否定海峽中線存在，此與《港區國安法》同屬片面改變現狀、將管轄權延伸至台方的作為。國際層面上的作為亦不僅限於對台參與國際社會的降格及否定，以南海仲裁案為例，中共在國際糾紛中透過提出國際法論述，片面將台灣內化與其主張之利益一致，台方應更積極反對。

有諮委建議，面對中共此類作為，台方不宜過度採取守勢，相關部會應與專家、學者商討，從國際法角度提出具創造性的積極論述，強化台方權益之正當性及合法性，爭取國際社會支持。

另有諮委表示，大陸從來不是法治國家，並無真正的法治可言，其所謂「依法治國」乃至於「依法」反獨或促統，只是用法律包裝政治問題，遂行政治目的，故其法制上對於實際管轄所及與不及的地域範圍，規範內涵亦有所不同，例如治理香港的《港區國安法》與針對台灣的《反分裂國家法》，規範密度及執法彈性便有所差異，台方相關對應作為也應予注意。

有諮委則建議，台灣是自由民主法治的國家，必須在法律規範的框架下運作，然而對於北京當局而言，法律主要是作為政治上的攻擊工具。面對中共涉台法制逐漸跳脫治權平等、管轄互不隸屬的框架，加速向台域內延伸、對台內國法化之作為，為有效維護台灣的和平與安全，台方應靈活思考是否一定要堅持目前的涉陸法制架構與既有規範，或可審酌情勢適時檢討調整，與時俱進。

諮委提及，中共對台法律戰搭配輿論戰、心理戰及外交戰。中共蒐羅台方法律規範及相關執法情形，作為進行輿論戰的素材，亦屬其對台法律戰之一環。此外，中共近來在網絡影音平台運用網紅發動統戰滲透攻勢，及透過運用微信公眾號等媒介進行攻擊，規避攻擊目標之內國法規範等情形，亦值得注意。對於中共發動網絡戰，建議台方應提前因應並超前部署，將相關資訊與國際盟邦分享，以利共同防禦及進行安全合作。

台灣《蘋果新聞網》

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