30秒KO威士忌｜台陪酒女爆紅背後傷身隨時患癌 儲夠錢轉行賣早餐

台灣高雄酒店一名女公關，用飲管30秒內飲光一瓶700毫升威士忌，影片在網上曝光後，令女公關聲名大噪。這名女公關日前接受台灣《蘋果新聞網》專訪，她澄清飲完一瓶威士忌的價錢不是1萬元台幣（下同，約2,652港元），而是6萬元（約15,910港元），而且她喝完沒醉沒吐，只是傷身。她已決定將門檻拉高，至少10萬元（約26,520港元）起跳，但其實是不想再接受這類表演邀約。

有肝膽腸胃科醫生提醒，飲酒過量會傷腦，恐致大腦萎縮，過多的酒精代謝不掉，累積在肝，恐致脂肪肝或肝癌、食道癌，不可不慎。

這名29歲女公關接受台灣《蘋果新聞網》專訪，強調不想曝光自己名字，叫記者稱呼她「琳琳」就可以。她濃眉大眼、一頭過肩秀髮、身材纖細，如果不是她親口承認自己就是爆紅飲酒影片的女主角，完全看不出她有在酒店上班。

她曬出幾條用飲管喝威士忌的手機影片，以略低沉的嗓音告訴記者：「是我！這個就是我本人！」記者驚訝詢問：「怎麼有辦法喝完一整瓶？」她笑說，其實自己也不知道，突然有天客人要她喝酒，她就喝了，喝完發現自己沒醉，從此就有酒客以喝光整瓶威士忌當賭注，給她小費。

「影片中那瓶，小費不是1萬2，是6萬元小費。」說話直接的琳琳稱真的沒那麼便宜，必須找《蘋果》澄清一下。

她說，去年開始用飲管飲威士忌，不少客人因為不相信一個女公關能這樣喝，紛紛慕名而來，自此，只要客人在桌上擺出6萬元現金，她就表演一口氣喝光，而且沒吐沒醉。

影片網上曝光後，琳琳不諱言，有更多酒客爭相邀約她，所以小費已漲到8萬元（約2.1萬港元）。她也表示，飲酒很傷身，礙於客人要求，只好硬着頭皮飲下去。不過，她不想再這樣表演飲酒，近日決定把最低門檻拉高到10萬元，藉此擋走酒客拿錢測試她的酒量。

她強調，本身就不愛飲酒，為了圓夢開早餐店，才轉職到酒店當女公關。開始時，她也喝到身體負荷不了，還曾送院急救，但酒量漸漸變好，「去年某一天，客人突然間問可以喝整支嗎？」不知道哪來的勇氣，她就直接一口氣把整瓶喝完，還發現自己竟然沒醉沒吐。

琳琳說，雖然她不會醉，但酒喝到胃裏很傷身，她每天都吃保養品，喝酒前也會先吃些東西墊胃。不過，她勸告別人不要這樣喝，因為很危險，不是每個人心臟都能負荷。

她說，自己的夢想是開早餐店，她估計約多一年時間便存夠錢圓夢，屆時，她會遠離目前的工作，當早餐店的老闆。

琳琳任職於高雄苓雅區的一間高級酒店，有和她交過手的資深酒客透露，許多老闆指名要她出場陪應酬擋酒護駕，搶手程度讓酒客願意出價競標，一個晚上光出場費就是其他人的2倍。

有醫生表示，短時間灌下大量烈酒，胃會分泌大量胃酸，導致胃黏膜及食道及口腔等黏膜受損、胃發炎。身體短時間內吸收大量酒精，會抑制中樞神經系統，影響呼吸、心跳、血壓，尤其若酒客本身有服用鎮定劑、安眠藥等，抑制中樞系統的效果是加倍，可能危及生命，就算沒短時間的強效應，長期這樣也可能埋下患上食道癌或胃癌的風險。

台灣《蘋果新聞網》

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