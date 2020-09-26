解放軍造假｜東風-11十彈齊發咁威風？ 被揭剪接戈壁沙漠舊片

中共對台文攻武嚇的軍演影片被發現全是假！大陸網友昨瘋傳《解放軍報》發佈、號稱東部戰區連發10枚東風-11飛彈的影片，但影片中飛彈試射地點明顯是戈壁沙漠，並非東部戰區轄地。台灣《蘋果》調查更發現此軍演影片有多個畫面與央視2016年公佈的「火箭軍大演兵」影片雷同，剪接痕跡明顯。鑑於共軍此前也曾剪接荷李活電影片段，模擬轟炸關島，美軍指揮官直言影片「純粹只是宣傳」。

《解放軍報》昨日發佈的影片未說明時間、地點及發射飛彈型號，但官媒《環球時報》等多家媒體紛紛轉發，更有多款影片被加上字幕，聲稱片中發射的飛彈為「東風-11A飛彈」。鑑於東部戰區專責對台作戰，加上射程300至800公里的東風-11、東風-11A飛彈被視為中共對台作戰的主要武器，共軍喉舌釋出影片恫嚇意味濃厚。

但《台蘋》發現央視新聞於2016年12月公佈的「2016火箭軍大演兵」影片中，包括飛彈在戈壁上陸續發射，及飛彈射中目標物後爆破等畫面，與前天釋出畫面完全相同，連爆破物飛射的角度都一模一樣，明顯剪接。此外，此次影片一開始為解放軍部隊從山區基地出發，轉個鏡頭便成為多輛軍車在戈壁荒漠中奔馳，剪接斧鑿痕跡更是明顯。

實際上，這已非共軍首度藉剪接造假軍演影片，對台展開文攻武嚇。「解放軍空軍政治工作部宣傳文化中心」周日曝光轟-6轟炸機模擬突襲疑似關島安德森空軍基地等畫面，被眼尖網友踢爆，影片畫面竟是非法剪接自《變形金剛2：復仇之戰》、《絕地任務》及《危機倒數》等3部荷李活電影。

負責主持「勇敢之盾」軍演的美國安德森空軍基地指揮官斯隆，昨在為期12天的軍演結束之際談到共軍的荒唐影片，坦言「這影片本身純粹只是宣傳，目的在脅迫我們和製造敵意」。

台灣《蘋果動新聞》

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