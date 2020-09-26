聯合國75年｜中國代表斥英大臣扮「人權師爺」 稱香港、新疆恐怖活動升級威脅國安

英國外交及聯邦事務大臣艾哈邁德（Tariq Ahmad）在聯合國人權理事會會議上關注中國人權問題，並指頒佈「港版國安法」違反《中英聯合聲明》，侵犯香港的高度自治，直接威脅港人權利和自由。中國常駐聯合國日內瓦公使蔣端25日發言反駁，強調中國絕不接受「人權師爺」，但會本着相互尊重的原則，就人權問題開展對話。

同日，中國常駐日内瓦代表團發言人劉玉印批評艾哈邁德在人權理事會就涉香港、新疆問題對中方進行無端指摘，濫用人權理事會平台散布虛假訊息，歪曲歷史，充份暴露英方在涉華問題上的傲慢、偏見和無知，中方對此感到遺憾，並堅決反對。

●中方稱涉港、新疆問題不是人權問題

劉玉印重申，涉香港、新疆問題根本不是甚麼人權問題，其實質是中國維護國家主權、安全和統一，堅持依法治國，確保人民安居樂業。他指出，去年6月香港反送中以來，在一些外部勢力支持下，「港獨」和激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，對中國國家安全構成嚴重威脅。

他認為，中國建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，堵塞有關法律漏洞，切實保障國家安全主權，保障香港繁榮穩定，反映了包括香港各界在內的全國人民的意志。

劉玉印說：「香港國安法懲治的是極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民權利和自由。『香港國安法』出台後，一些外部勢力始則失魂落魄，繼而暴跳如雷，極力攻擊抹黑中國，之所以如此，無非是因為他們不能像以前那樣肆無忌憚、為所欲為地利用香港從事危害中國國家安全的活動，這恰恰說明中國制定『香港國安法』是正確的、必要的。英國自己也通過了多部國家安全法律，在香港國家安全立法問題上如此不加掩飾地採取雙重標准，十分荒謬。」

劉玉印重申，香港是中國的香港，香港已經回歸23年，早已不是英國的殖民地。《中英聯合聲明》是中英之間關於中國收回香港及有關過渡期安排的文件，隨着1997年中國恢復對香港行使主權，《中英聯合聲明》中規定的與英方有關的權利和義務都已履行完畢。「英國對香港無主權、無治權、無監督權。我們奉勸英方不要自作多情，盡早從殖民主義的迷幻世界走出來。」

●西方國家涉疆問題編造謊言

劉玉印還為新疆政策辯護，他指，新疆深受民族分裂主義、暴力恐怖主義、宗教極端主義之害，1990年代以來發生數千宗恐怖襲擊事件，嚴重危害新疆各族人民人權；2018年底以來，共有90多個國家的1,000多名外交官、國際組織官員、記者和宗教人士訪問新疆，親眼目睹新疆穩定繁榮發展的大好局面和各族人民的幸福生活。

他批評，西方國家和政客在涉疆問題上編造了太多謊言，對中國惡意誣蔑，給反華分裂分子撐腰打氣，企圖繼續使新疆陷於不穩定、不安全的狀況，損害當地老百姓過安寧幸福生活的權利，中國人民對此絕不答應。

劉玉印還反控英國的人權劣迹斑斑，英國駐在別國的軍隊殘忍殺害平民，實施酷刑；英國在武漢肺炎疫情期間漠視民眾生命權和健康權，導致確診感染和死亡人數居高不下，數百萬兒童在疫情期間遭受飢餓；根據聯合國消除種族歧視委員會報告，近年英國種族歧視和種族主義犯罪顯著上升，對非洲裔和亞裔群體的系統性歧視越演越烈。這樣一個踐踏人權的國家，有甚麼資格和臉面充當「人權師爺」？

央視

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