華為危機｜駐加大使再斥孟晚舟案純政治事件 與法治無關

中國繼續就華為副董事長孟晚舟的案件，向加拿大施壓。中國駐加拿大大使叢培武再次批評美加兩國在孟晚舟事件中濫用了引渡條約，強調事件與法治無關，孟晚舟事件是純粹的政治屬性。

叢培武上周五（25日）接受加拿大彭博商業新聞網訪問。他指出，中加關係遇到很大困難，根源在於孟晚舟事件，而這又是「美國一手炮製的政治事件」，以達到打壓華為目的。

他批評，加拿大在事件中扮演了幫凶角色，逮捕了沒有犯加拿大任何法律的孟晚舟。中方敦促加方認真反思，妥善解決事件，立即釋放孟晚舟，為兩國關係重回正軌創造條件。只有這樣，雙方才能深入挖掘合作潛力。

叢培武重申孟晚舟事件的政治屬性，指加拿大國內和國際也「越來越多有識之士認識到此點，加方許多人士聯名致信加政府，認為加政府可以做既正確又符合法治的事」。

叢培武批評，美國對外採取越來越多的單邊制裁和「長臂管轄」，不僅針對華為，還把矛頭對準了微信、TikTok等中國高科技公司。這充分表明，美方的真實意圖是要打壓任何領先於美國企業的中國企業，阻止它們發展。而美國聲稱要建設「清潔網絡」，實際上玩的是「骯髒遊戲」。美國才是對網絡安全的最大威脅。

他說，中方希望加方為包括華為在內的中國企業提供公平、公正、開放、非歧視性的營商環境。這對提振外國投資者對加營商環境的信心十分重要。

被問及被內地扣捕的康明凱、邁克爾等案件，叢培武重申，關於兩名加國公民個案，中國司法機關「依法辦案」，因為他們涉嫌從事「危害中國國家安全」的活動。同時，他們的合法權利得到了依法保障，根本不存在對他們的「任意拘捕」。

至於中國的人權狀況，叢培武表示，中國人權狀況「目前處於歷史最好時期」，涉港等問題不是人權問題。「港版國安法」在香港施行，是為了「堵塞香港特區在維護國家安全方面的漏洞」，他又聲稱有調查顯示，80%的香港居民認為「港版國安法」實施後，「香港變得更穩定、更安全了」。

據悉，孟晚舟引渡案將於本月下旬，進行第二階段的聆訊，至於加國政府當日拘捕孟晚舟所涉及的濫用程序聆訊，則將於明年2月舉行。

中新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！