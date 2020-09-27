舉「光復香港」旗幟被阻 民進黨黨慶音樂會被指保安過嚴

民進黨今年邁入創黨34周年，今天下午3時在松菸文創園區舉辦「民主開唱」音樂會，兼任民進黨主席的蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌等都有到場。「民主開唱」音樂會邀請不少歌手、樂團表演，其間發生小插曲，有年輕人高舉「光復香港」旗幟遭國安人員制止，當事人事後找民進黨發言人顏若芳抗議。顏若芳表示，已與相關單位溝通。

今天音樂會演出嘉賓包括大支、陳明章、林生祥及滅火器樂團，由於正副總統及行政院長都在場，保安也比平時嚴格，力求滴水不漏。但音樂會進行期間，有年輕人高舉「光復香港」旗幟遭國安人員阻止，還有記者攜帶立法院長游錫堃製作的「一九八六黨外選舉後援會綜合報告」也在入場時被沒收，「沒有人是局外人」社運毛巾等竟都被列為違禁品，不能帶入現場，引起爭議。

民進黨發言人顏若芳表示，尊重國安單位在安全方面的規劃，不過，只要與安全無虞，在不影響活動情形下，類似狀況應可以適時溝通，避免爭議，她會再向相關單位反映與溝通。

事件讓不少網民相當不滿，直呼民進黨選舉時撐港，但選舉完就翻臉不認人 ：「又沒有要選舉，誰說你可以現在舉的？」「關心但不介入」「黨不給你撐，你不能撐」「說個笑話，撐港反極權」「這樣太危險」「綠共就是很懂政治宣傳」。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網／中時電子報

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